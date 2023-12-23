Марат Хайруллин: «Игроки «Торпедо» любят красиво падать. Ничего такого не было в некоторых моментах. Хоккей – мужской вид спорта»
Марат Хайруллин упрекнул хоккеистов «Торпедо» в неспортивной игре.
СКА проиграл со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Хорошо играли, вели игру, а потом заработали ненужные удаления, в результате которых «Торпедо» забило гол.
Много сил потратили при игре в меньшинстве, и в третьем периоде уже не хватило свежести на финальный натиск.
Игроки соперника, мне кажется, порой любят красиво падать. В некоторых моментах не было ничего такого – нужно играть до конца. Хоккей – мужской вид спорта.
Моментов было много – нужно было забивать. Но и вратарь «Торпедо» сыграл надежно, во многих моментах выручил», – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.