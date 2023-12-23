Марат Хайруллин: «Игроки «Торпедо» любят красиво падать. Ничего такого не было в некоторых моментах. Хоккей – мужской вид спорта»

Теги СКА Торпедо КХЛ Марат Хайруллин Хоккей

Марат Хайруллин упрекнул хоккеистов «Торпедо» в неспортивной игре.

СКА проиграл со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Хорошо играли, вели игру, а потом заработали ненужные удаления, в результате которых «Торпедо» забило гол.

Много сил потратили при игре в меньшинстве, и в третьем периоде уже не хватило свежести на финальный натиск.

Игроки соперника, мне кажется, порой любят красиво падать. В некоторых моментах не было ничего такого – нужно играть до конца. Хоккей – мужской вид спорта.

Моментов было много – нужно было забивать. Но и вратарь «Торпедо» сыграл надежно, во многих моментах выручил», – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смешной. Сразу видно, под чьим руководством играет.
+26
-1
+25
Впервые ска не подсудили? Беспредел!
+14
-3
+11
Обо*рались Маратик, так и скажи)
+12
-1
+11
А может вспомнишь, неуважаемый, как красиво упал Никишин против Динамо, что даже карманная лига отменила пятиминутное удаление, ставшее победным? Или вспомнишь падения своих представителей мужского вида спорта в том матче против Торпедо, в которым вы отыгрались в третьем периоде?
+9
-1
+8
Помню Марата, как достойного и адекватного игрока. Но система никого не щадит)
+7
-1
+6
По игре полностью уступили, чего ныть то? Кажется ему, смотри на табло. Вели игру и проиграли, херово значит вели. Детский лепет бл..
+4
0
+4
Вот уж не думал, что один из лидеров сборной и СКА будет такие речи толкать после чисто проигранного третьего периода… Ну лучший тренер лиги может такое, а игроки то куда? Строже арбитра для Торпедо чем Белов сложно себе представить… нарушений было несколько больше, но такую планку поставили судьи…
+4
0
+4
Все удаления по делу,как болельщик СКА говорю и хорошо,что фигурное катание не свистели.
+3
0
+3
Ну других слов от игроков СКА сложно ожидать, настолько там всё пропитано нарциссизмом. Все вокруг плохие, не достойные, жалкие, слабые. Одни они настоящие мужики!!! Такова система!!!
+4
-1
+3
Уж чья бы корова мычала.
+2
0
+2
Да ладно оправдываться , как ребёнку ,чего же вы больше одной шайбы то не забросили Торпедовцам - вот где зарыта проблема вашего поражения , что оказались слабы в мастерстве и в поджилках против Торпедовцев !
+2
0
+2
Слушать от игроков Системы про красивые падения после проигрыша,как минимум смешно,как максимум,совесть бы свою поимели и в тряпочку замолчали...Не Вам про балет на льду говорить.
+3
-1
+2
Очень быстро учится у ромки как говорить.
+2
0
+2
Я думал, что сегодня без Ротенберга обойдемся, так нет его придворный вылез.тьфу.
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий