«Бостон» проявляет интерес к форварду «Калгари» Линдхольму

«Бостон» проявляет интерес к форварду «Калгари» Элиасу Линдхольму.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн.

«Насколько я понимаю ситуацию, между и «Калгари Флэймс» действительно давно не было никаких разговоров. Но в то же время «Флэймс» однозначно не сказали Линдхольму, что планируют обменять его, а игрок не полностью закрыл перед ними дверь.

Однако при прочих равных условиях все признаки, вероятно, по-прежнему указывают на обмен.

«Брюинс» проявляют определенный интерес. И с точки зрения состава он почти идеально подходит. Завершивший карьеру легендарный незаменим, но если вы подумаете об игроке со схожими универсальными качествами, Линдхольм, несомненно, подходит по всем параметрам», – написал ЛеБрюн.

В активе 29-летнего Линдхольма 23 (8+15) очка в 33 играх сезона . Кэпхит по текущему контракту – 4,85 млн долларов.

Игрок может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.