«Бостон» проявляет интерес к форварду «Калгари» Линдхольму
«Бостон» проявляет интерес к форварду «Калгари» Элиасу Линдхольму.
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн.
«Насколько я понимаю ситуацию, между Линдхольмом и «Калгари Флэймс» действительно давно не было никаких разговоров. Но в то же время «Флэймс» однозначно не сказали Линдхольму, что планируют обменять его, а игрок не полностью закрыл перед ними дверь.
Однако при прочих равных условиях все признаки, вероятно, по-прежнему указывают на обмен.
«Брюинс» проявляют определенный интерес. И с точки зрения состава он почти идеально подходит. Завершивший карьеру легендарный Патрис Бержерон незаменим, но если вы подумаете об игроке со схожими универсальными качествами, Линдхольм, несомненно, подходит по всем параметрам», – написал ЛеБрюн.
В активе 29-летнего Линдхольма 23 (8+15) очка в 33 играх сезона НХЛ. Кэпхит по текущему контракту – 4,85 млн долларов.
Игрок может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.
The Boston Bruins are staying busy ahead of the NHL trade deadline, acquiring forward Tyler Bertuzzi from the Detroit Red Wings on Thursday in exchange for a 2024 first-round draft choice and a 2025 fourth-round pick.
С высокой вероятностью поздний 1й пик 25го года - это нормальная цена за потенциально 1го центра, для Калгари еще и мало может быть.