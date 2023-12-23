«Бостон» проявляет интерес к форварду «Калгари» Линдхольму

Теги возможные переходы Бостон Калгари Патрис Бержерон НХЛ Пьер ЛеБрюн Элиас Линдхольм Хоккей

«Бостон» проявляет интерес к форварду «Калгари» Элиасу Линдхольму.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн.

«Насколько я понимаю ситуацию, между Линдхольмом и «Калгари Флэймс» действительно давно не было никаких разговоров. Но в то же время «Флэймс» однозначно не сказали Линдхольму, что планируют обменять его, а игрок не полностью закрыл перед ними дверь.

Однако при прочих равных условиях все признаки, вероятно, по-прежнему указывают на обмен.

«Брюинс» проявляют определенный интерес. И с точки зрения состава он почти идеально подходит. Завершивший карьеру легендарный Патрис Бержерон незаменим, но если вы подумаете об игроке со схожими универсальными качествами, Линдхольм, несомненно, подходит по всем параметрам», – написал ЛеБрюн. 

В активе 29-летнего Линдхольма 23 (8+15) очка в 33 играх сезона НХЛ. Кэпхит по текущему контракту – 4,85 млн долларов.

Игрок может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. 

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7 комментариев
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Ответ grek087
Первый пик за Бертуцци? Надеюсь что-то путаете. А Линдхольм реально как влитой войдёт в состав. После такого обмена нужно отдать Бостону кубок посреди сезона
Ну пик первого раунда:
The Boston Bruins are staying busy ahead of the NHL trade deadline, acquiring forward Tyler Bertuzzi from the Detroit Red Wings on Thursday in exchange for a 2024 first-round draft choice and a 2025 fourth-round pick.
+2
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+2
Ответ Stan Giroux
Бостону же вроде менять не на что, первый пик следующего драфта они же за Бертуцци отдали в прошлом году
Первый пик за Бертуцци? Надеюсь что-то путаете. А Линдхольм реально как влитой войдёт в состав. После такого обмена нужно отдать Бостону кубок посреди сезона
+1
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+1
Бостону же вроде менять не на что, первый пик следующего драфта они же за Бертуцци отдали в прошлом году
0
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У Бостона на ближайшем драфте по одному выбору в 4-6 раунде. То есть бум-ор-баст или мизерный шанс на кражу. Пик первого раунда это огромная переплата даже за Линдхольма (только если он сразу не подпишет контракт, как другой Линдхольм, тот который Кампус или Хампус), а остальные пики вряд ли заинтересуют Калгари. Или проспекта годного за него отдать.
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Ответ Stan Giroux
Ну пик первого раунда: The Boston Bruins are staying busy ahead of the NHL trade deadline, acquiring forward Tyler Bertuzzi from the Detroit Red Wings on Thursday in exchange for a 2024 first-round draft choice and a 2025 fourth-round pick.
Что за жесть. Айзерман хорош конечно.
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Ответ Stan Giroux
Бостону же вроде менять не на что, первый пик следующего драфта они же за Бертуцци отдали в прошлом году
Надо бы Сегину обратно в Бостон, раз лентяй из Вашингтон Маклелан не додумался его притащить. Парочка Чарли Койлов в обратную сторону и по деньгам сойдётся платёжка
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Ответ Михаил Клещев
У Бостона на ближайшем драфте по одному выбору в 4-6 раунде. То есть бум-ор-баст или мизерный шанс на кражу. Пик первого раунда это огромная переплата даже за Линдхольма (только если он сразу не подпишет контракт, как другой Линдхольм, тот который Кампус или Хампус), а остальные пики вряд ли заинтересуют Калгари. Или проспекта годного за него отдать.
Бостон может себе позволить насыпать Линдхольму хороший долгосрочный контракт.
С высокой вероятностью поздний 1й пик 25го года - это нормальная цена за потенциально 1го центра, для Калгари еще и мало может быть.
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