«Калгари» приостановил переговоры с Линдхольмом и Хэнифином на фоне неудачного старта (Sportsnet)

«Калгари» приостановил переговоры с Ноа Хэнифином и Элиасом Линдхольмом.

Это связано с неудачным стартом канадского клуба в регулярном чемпионате , сообщает журналист Sportsnet Эрик Фрэнсис.

«Флэймс» набрали 5 очков в 9 играх при разнице шайб 19:34 и занимают 15-е место в Западной конференции.

По данным Фрэнсиса, это не значит, что руководство решилось уйти в перестройку. При этом оно готово к модернизации состава, этот процесс может подразумевать обмены и .

Оба игрока могут стать неограниченно свободными агентами следующим летом.

26-летний Хэнифин в текущем сезоне набрал 4 (0+4) очка в 9 играх при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 23:19. Его кэпхит по текущему контракту – 4,95 миллиона долларов.

В активе 28-летнего Линдхольма 6 (2+4) очков в 9 играх при полезности «минус 5». Кэпхит по текущему контракту – 4,85 млн долларов.