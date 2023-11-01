«Калгари» приостановил переговоры с Линдхольмом и Хэнифином на фоне неудачного старта (Sportsnet)

Теги возможные переходы Калгари Крэйг Конрой НХЛ Элиас Линдхольм Ноа Хэнифин Хоккей

«Калгари» приостановил переговоры с Ноа Хэнифином и Элиасом Линдхольмом.

Это связано с неудачным стартом канадского клуба в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает журналист Sportsnet Эрик Фрэнсис. 

«Флэймс» набрали 5 очков в 9 играх при разнице шайб 19:34 и занимают 15-е место в Западной конференции. 

По данным Фрэнсиса, это не значит, что руководство решилось уйти в перестройку. При этом оно готово к модернизации состава, этот процесс может подразумевать обмены Хэнифина и Линдхольма

Оба игрока могут стать неограниченно свободными агентами следующим летом. 

26-летний Хэнифин в текущем сезоне набрал 4 (0+4) очка в 9 играх при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 23:19. Его кэпхит по текущему контракту – 4,95 миллиона долларов. 

В активе 28-летнего Линдхольма 6 (2+4) очков в 9 играх при полезности «минус 5». Кэпхит по текущему контракту – 4,85 млн долларов.

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