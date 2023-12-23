Третьяк о новом Ледовом дворце в Башкирии: «Рост числа катков, развитие хоккейной инфраструктуры – один из приоритетов деятельности ФХР»

Теги ФХР Владислав Третьяк любительский хоккей Политика детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк считает Башкирию одним из флагманов развития хоккея в России.

Ранее президент ФХР совместно с заместителем министра спорта РФ Одесом Байсултановым и руководством Башкирии открыл новый Ледовый дворец в городе Октябрьский.

«Развитие хоккейной инфраструктуры, рост числа катков – один из приоритетов деятельности ФХР. Рад, что благодаря нашему содействию и сотрудничеству с властями региона становится возможным возведение таких современных сооружений, как Ледовый дворец в Октябрьском.

На новой арене великолепные условия для занятий хоккеем – тренажеры, качественный лед, хорошие раздевалки. Комплекс дает возможность как для массового катания и тренировок любителей, так и для проведения соревнований – не только регионального, но и федерального уровня. 

Башкирия – один из флагманов развития хоккея в нашей стране. Хотел бы поблагодарить руководителей региона за любовь к спорту, за большую работу в области подготовки атлетов, за заботу об инфраструктуре. Каждый год там открываются новые спортивные комплексы.

Во время рабочей встречи мы обсудили все процессы, связанные с нашим видом спорта, взаимодействие ФХР с вертикалями профессионального, студенческого и детско-юношеского хоккея в Башкирии. Мы плотно сотрудничаем по самым разным направлениям – от обучения тренеров до внедрения НППХ «Красная Машина» в специализированные ДЮСШ разных городов.

В регионе все хоккейные вопросы решаются с большим энтузиазмом, и это радует», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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3 комментария
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Кроме строительства катков, есть еще какие-то измеримые результаты деятельности ФХР???
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Третьяк:"М-м-м,катки."
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