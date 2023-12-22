Владислав Третьяк: «Нынешним звездам в КХЛ нужно пройти тест на умение быть настоящими лидерами»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк считает, что звездам КХЛ нужно пройти тест на умение быть лидерами.

22 декабря празднуется день рождения отечественного хоккея. В этот день стартовал первый чемпионат СССР. По словам Третьяка, не нужно проводить параллели в игре нынешних ведущих троек в командах КХЛ с советскими временами.

«Очень рад за всех игроков, которые ярко проявляют себя по ходу сезона, демонстрируют лидерские качества в чемпионате. Но любые параллели сейчас неуместны.

И в советское время, и в нынешнюю эпоху главный критерий звездного хоккеиста – способность быть лидером в самый важный момент. То есть забивать, приносить пользу команде в главных матчах – будь то решающие встречи клубного первенства либо международные турниры с участием сборной. Кто дает результат в матчах высшего уровня – тот и запоминается болельщикам на долгие годы.

Надо пройти тест на умение быть настоящим лидером. Пожелаю всем, кто блистает в чемпионате, работать, не останавливаться на достигнутом. После первых успехов надо еще больше стараться, слушать тренеров, работать на команду.

В приоритете должна быть дисциплина. Вот тогда придут новые успехи, а болельщики будут радоваться игре еще больше», – сказал президент ФХР.

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1 комментарий
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