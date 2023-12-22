Владислав Третьяк: «Нынешним звездам в КХЛ нужно пройти тест на умение быть настоящими лидерами»

Владислав Третьяк считает, что звездам КХЛ нужно пройти тест на умение быть лидерами.

22 декабря празднуется день рождения отечественного хоккея. В этот день стартовал первый чемпионат СССР. По словам Третьяка, не нужно проводить параллели в игре нынешних ведущих троек в командах КХЛ с советскими временами.

«Очень рад за всех игроков, которые ярко проявляют себя по ходу сезона, демонстрируют лидерские качества в чемпионате. Но любые параллели сейчас неуместны.

И в советское время, и в нынешнюю эпоху главный критерий звездного хоккеиста – способность быть лидером в самый важный момент. То есть забивать, приносить пользу команде в главных матчах – будь то решающие встречи клубного первенства либо международные турниры с участием сборной. Кто дает результат в матчах высшего уровня – тот и запоминается болельщикам на долгие годы.

Надо пройти тест на умение быть настоящим лидером. Пожелаю всем, кто блистает в чемпионате, работать, не останавливаться на достигнутом. После первых успехов надо еще больше стараться, слушать тренеров, работать на команду.

В приоритете должна быть дисциплина. Вот тогда придут новые успехи, а болельщики будут радоваться игре еще больше», – сказал президент ФХР.