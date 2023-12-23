Никита Щитов: «Овечкин даже своим присутствием приносит пользу «Вашингтону». Будем надеяться, что он будет дальше забивать и радовать болельщиков»

Никита Щитов высказался о том, что Александр Овечкин прервал серию без шайб.

Капитан « » забил в овертайме игры с «Коламбусом» (3:2 ОТ), прервав свою антирекордную 14-матчевую серию без голов.

«Сложно сказать, пойдет ли у , сможет ли он дальше забивать или нет. Хоккей – это такой вид спорта, в котором сложно что-либо предсказать.

В любом случае, будем надеяться на то, что у него все получится, что он будет дальше забивать и радовать болельщиков.

Овечкин сейчас больше раздает голевых передач? Да он даже своим присутствием приносит пользу команде», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.