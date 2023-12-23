Канцеров о шайбе Овечкина в игре с «Коламбусом»: «Порадовался за великого! У него было 14 матчей без голов, теперь будет столько же подряд забивать, думаю»
Роман Канцеров высказался о том, что Александр Овечкин прервал серию без шайб.
Капитан «Вашингтона» забил в овертайме игры с «Коламбусом» (3:2 ОТ), прервав свою антирекордную 14-матчевую серию без голов.
С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).
– Овечкин забил спустя 14 матчей. Удивлен его безголевой серией?
– На самом деле порадовался за великого! Конечно, со всеми случается, все мы люди. У него сейчас было 14 матчей без голов, а теперь, думаю, будет столько же подряд забивать. Он молодец!
– Сможет ли он побить рекорд Гретцки? Осталось 67 голов.
– Конечно! Овечкин играл, когда я был маленький, вырос – он продолжает играть. Когда такие люди подают тебе пример – это очень здорово.
Думаю, он сможет это сделать, – сказал нападающий «Металлурга» Роман Канцеров.