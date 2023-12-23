«Виннипег» выиграл 8 из 10 последних матчей и возглавил Центральный дивизион. У Виларди 6+6 в 5 играх
«Виннипег» выиграл 8 из 10 последних матчей и возглавил Центральный дивизион.
Сегодня «Джетс» обыграли «Бостон» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
У команды под руководством Рика Боунесса стало 43 очка в 32 играх. Канадский клуб возглавил Центральный дивизион.
В матче с «Брюинс» 2 (1+1) балла набрал форвард Габриэль Виларди. Он продлил свою результативную серию до 5 игр (12 баллов на отрезке, 6+6).