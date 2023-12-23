«Виннипег» выиграл 8 из 10 последних матчей и возглавил Центральный дивизион. У Виларди 6+6 в 5 играх

«Виннипег» выиграл 8 из 10 последних матчей и возглавил Центральный дивизион.

Сегодня «Джетс» обыграли « » (5:1) в регулярном чемпионате .

У команды под руководством стало 43 очка в 32 играх. Канадский клуб возглавил Центральный дивизион.

В матче с «Брюинс» 2 (1+1) балла набрал форвард . Он продлил свою результативную серию до 5 игр (12 баллов на отрезке, 6+6).