«Вегас» продлил защитника Хаттона на 2 года с кэпхитом 975 тысяч долларов

Теги НХЛ Вегас Бен Хаттон Хоккей

«Вегас» продлил защитника Бена Хаттона на 2 года с кэпхитом 975 тысяч долларов.

30-летний канадец выступает за «Голден Найтс» с 2021 года. По текущему контракту его средняя зарплата за год составляет 850 тысяч долларов. 

В этом сезоне он провел 28 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «+7», 15 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:13. 

Всего в НХЛ Хаттон провел 496 матчей и набрал 120 (23+97) баллов при полезности «минус 68». 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий