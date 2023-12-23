«Вегас» продлил защитника Хаттона на 2 года с кэпхитом 975 тысяч долларов

«Вегас» продлил защитника Бена Хаттона на 2 года с кэпхитом 975 тысяч долларов.

30-летний канадец выступает за «Голден Найтс» с 2021 года. По текущему контракту его средняя зарплата за год составляет 850 тысяч долларов.

В этом сезоне он провел 28 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «+7», 15 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:13.

Всего в НХЛ Хаттон провел 496 матчей и набрал 120 (23+97) баллов при полезности «минус 68».