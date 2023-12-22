Мартемьянов после 3:4 от «Металлурга»: «Доволен, что боевой дух у команды на хорошем уровне. Парни стараются, мы двигаемся в правильном направлении»

Теги Металлург Мг Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов высказался после матча против «Металлурга» (3:4 ОТ).

«Игра была равная, но есть одно но. Соперник очень быстро использовал наши индивидуальные ошибки. А так моменты возникали в обе стороны.

Обе команды неплохо играли в обороне, хотя семь забитых голов о чем-то говорят. Рад, что команда сражалась до конца. Мы сравняли счет, создали хорошие моменты в овертайме. Но, опять же, наша индивидуальная ошибка привела к голу, «Магнитка» ее реализовала.

Доволен, что боевой дух у команды на хорошем уровне. Едем домой. Предстоят два важных матча на нашей арене. Парни где-то работают через не могу.

Игра на Дальнем Востоке вырабатывает характер. Парни стараются, только благодарен им за это – мы двигаемся в правильном направлении.

Сложновато всегда идти в прессинг, но, когда вынуждают, мы это делаем. Плотность чемпионата очень высокая. Разумно подходим к каждому матчу», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

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