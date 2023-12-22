Разин о матче с «Амуром»: «Мы играли неплохо, голы привезли сами себе. Дальше ребята будут выходить из-под нагрузки, будет полегче»

Теги Металлург Мг Амур КХЛ Андрей Разин Даниил Вовченко Денис Зернов Никита Гребенкин Роман Канцеров Хоккей

Андрей Разин подвел итоги матча против «Амура» (4:3 ОТ).

«Предполагалось, что будет тяжелая игра. Много отдыхали, потом много работали. Немного выбились из игрового ритма.

Мы играли неплохо, а голы, которые пропустили, можно сказать, привезли сами себе. Дальше ребята будут выходить из-под нагрузки, будет полегче.

Лучше такая победа, чем как последнее поражение от «Торпедо», когда ребята доминировали, но очки нам не дали. Сегодня – два очка есть два очка.

Рокировка центральных нападающих? У звена Зернова последние игры не идет. Мы их не разбивали, ждали. У них не шла игра, пропустили первый гол, надо было что-то поменять. Нашли к Гребенкину в пару Вовченко. Попробовали в центре Рому Канцерова. У них тоже не все хорошо получалось.

Переставили Канцерова с Зерновым, это помогло. Рома забил», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» прервал серию из 4 поражений подряд, победив «Амур» в овертайме

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