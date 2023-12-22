«Металлург» прервал серию из 4 поражений подряд, победив «Амур» в овертайме
«Металлург» прервал серию из 4 поражений подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Амур» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, прервав серию поражений.
«Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 57 очками после 42 игр КХЛ.
Вторая шайба и снова эта парочка. Просто интересно, когда у Разина начнутся вопросы к неприкасаемым?
Овертайм, по-мне так это лакмусовая бумажка общей игры команды. И сегодняшний - яркое тому подтверждение. Шайба совсем не держалась, снова ошибки в передачах, одна атака за 5 минут, хорошо, что забили, но ближе к заброшенной шайбе был все-таки Амур. Да и в общем Амур смотрелся гораздо интересней Металлурга. Жаль…