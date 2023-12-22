«Металлург» прервал серию из 4 поражений подряд, победив «Амур» в овертайме

«Металлург» прервал серию из 4 поражений подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла « » (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, прервав серию поражений.

« » занимает 1-е место в таблице Востока с 57 очками после 42 игр КХЛ.