«Металлург» прервал серию из 4 поражений подряд, победив «Амур» в овертайме

Теги Металлург Мг Амур КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» прервал серию из 4 поражений подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Амур» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, прервав серию поражений.

«Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 57 очками после 42 игр КХЛ.

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2 комментария
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Просто дико отскочили, будем объективны.
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Металлург с огромным трудом отскочил от поражения с Амуром. 2 недели Металлург, видать, просто отдыхал. Ничего за это время не наработано. Те же ошибки в передачах, так же, при атаке, отсутствует игрок на пятаке (отсюда и стандартные броски от синей), тот же пожар в обороне (особенно при нахождении на льду Яковлева и Орехова). Первая пропущенная шайба тому подтверждение. Снова опытный Яковлев кукурузу охраняет.
Вторая шайба и снова эта парочка. Просто интересно, когда у Разина начнутся вопросы к неприкасаемым?
Овертайм, по-мне так это лакмусовая бумажка общей игры команды. И сегодняшний - яркое тому подтверждение. Шайба совсем не держалась, снова ошибки в передачах, одна атака за 5 минут, хорошо, что забили, но ближе к заброшенной шайбе был все-таки Амур. Да и в общем Амур смотрелся гораздо интересней Металлурга. Жаль…
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