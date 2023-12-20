Мартемьянов о победе над «Адмиралом»: «Амур» старается играть в атакующий хоккей, много создаем. Содержанием доволен, реализацией – нет»

Теги Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Адмирал Хоккей

Андрей Мартемьянов заявил, что «Амур» старается играть в атакующий хоккей.

«Амур» победил «Адмирал» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«К сожалению, первый Кубок Икры остался во Владивостоке. По матчу – очень неплохая игра была, после перерыва команды вышли в неплохой физической форме.

Мы физически были готовы очень неплохо. Создали массу моментов, могли решать и в первом, и во втором периоде.

Оба вратаря сыграли на хорошем уровне. В атаке есть проблемы – суета, быстрота. Могли решить раньше, но не получилось.

Благодарен команде, что играли на победу, впервые выиграли в овертайме. Содержанием матча в принципе доволен, как и результатом, но реализацией – нет.

Мы стараемся играть в атакующий хоккей, много создаем, но не реализуем – это видно со стороны. Хотя в обороне тоже хорошо сыграли», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

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