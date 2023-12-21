«Авангард» возглавил таблицу Востока после победы над «Сочи» (8:3). Команда Кравеца опередила «Металлург»
«Авангард» возглавил таблицу Восточной конференции.
Команда тренера Михаила Кравеца обыграла «Сочи» (8:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Набрав 57 очков в 40 играх, «Авангард» вышел на первое место в таблице Восточной конференции.
«Ястребы» определили «Металлург», в активе которого 55 баллов в 41 матче.
«Авангард» выиграл 27 из 40 матчей в нынешнем сезоне, забросив 123 шайбы при 104 пропущенных.