«Авангард» возглавил таблицу Востока после победы над «Сочи» (8:3). Команда Кравеца опередила «Металлург»

«Авангард» возглавил таблицу Восточной конференции.

Команда тренера обыграла « » (8:3) в матче Фонбет чемпионата .

Набрав 57 очков в 40 играх, « » вышел на первое место в таблице Восточной конференции.

«Ястребы» определили « », в активе которого 55 баллов в 41 матче.

«Авангард» выиграл 27 из 40 матчей в нынешнем сезоне, забросив 123 шайбы при 104 пропущенных.