«Авангард» возглавил таблицу Востока после победы над «Сочи» (8:3). Команда Кравеца опередила «Металлург»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Михаил Кравец Сочи Хоккей

«Авангард» возглавил таблицу Восточной конференции.

Команда тренера Михаила Кравеца обыграла «Сочи» (8:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Набрав 57 очков в 40 играх, «Авангард» вышел на первое место в таблице Восточной конференции.

«Ястребы» определили «Металлург», в активе которого 55 баллов в 41 матче.

«Авангард» выиграл 27 из 40 матчей в нынешнем сезоне, забросив 123 шайбы при 104 пропущенных.

6 комментариев
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Красиво зашли на первое место Востока!
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-3
+7
отличная новость. держим первое место до конца регулярки
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Приятно видеть родной клуб на первом месте!!!
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Омск БРАВО👍👍👍👍
+6
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Красавцы, так держать 👏💪👍
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