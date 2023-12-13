Кучеров по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров НХЛ – 47 очков. Миллер сократил отставание до 5 баллов, Панарин делит 3-е место, Макдэвид – 7-й
Никита Кучеров по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 47 очками.
Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (1:4).
В активе россиянина 19 шайб и 28 результативных передач в 29 играх.
Его главный преследователь из «Кэнакс» – форвард Джей Ти Миллер – дважды ассистировал партнерам и сократил отставание в гонке до 5 баллов. У американца 42 (15+27) очка в 29 играх.
Третье место делит группа игроков с 39 очками – Давид Пастрняк («Бостон», в 26 играх), Артемий Панарин («Рейнджерс», в 27), Нэтан Маккиннон («Колорадо», в 28), Куинн Хьюз («Ванкувер», в 29).
На 7-й строчке располагается капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, сегодня продливший серию игр с очками до 10 (6+19 на отрезке) за счет 2 передач в матче с «Чикаго» (4:1). У него 38 (10+28) баллов в 24 играх.
Рекорд у Грецки))
двух передач
Эдмонтон - 26 игр на данный момент.