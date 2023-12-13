Кучеров по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров НХЛ – 47 очков. Миллер сократил отставание до 5 баллов, Панарин делит 3-е место, Макдэвид – 7-й

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Никита Кучеров по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 47 очками.

Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (1:4). 

В активе россиянина 19 шайб и 28 результативных передач в 29 играх. 

Его главный преследователь из «Кэнакс» – форвард Джей Ти Миллер – дважды ассистировал партнерам и сократил отставание в гонке до 5 баллов. У американца 42 (15+27) очка в 29 играх. 

Третье место делит группа игроков с 39 очками – Давид Пастрняк («Бостон», в 26 играх), Артемий ПанаринРейнджерс», в 27), Нэтан Маккиннон («Колорадо», в 28), Куинн Хьюз («Ванкувер», в 29). 

На 7-й строчке располагается капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, сегодня продливший серию игр с очками до 10 (6+19 на отрезке) за счет 2 передач в матче с «Чикаго» (4:1). У него 38 (10+28) баллов в 24 играх. 

18 комментариев
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Ответ Альберт Кот
Макдевид хорош) Макара по шайбам обогнал ) 10 уже). Вперед за рекордом Овечкина) В прошлом сезоне много писали что рекорд Ови побьет , нынче что-то тишина пока)
У Ови нет никакого рекорда.
Рекорд у Грецки))
+16
-5
+11
У Мака 25 очков в последних 10 играх.
+8
-2
+6
Ответ Владислав Никонов
Две вроде пропустил. Получается 3 в запасе.
Нет. У Тампы 30 матчей сыграно, осталось 52, Эдмонтон 26 игр провел, еще 56 осталось. Значит 4 матча в запасе.
+6
-1
+5
МакДи скоро догонит
+5
-1
+4
продливший серию игр с очками до 10 за счет передачи в матче с «Чикаго»

двух передач
+4
-2
+2
Ответ Альберт Кот
Макдевид хорош) Макара по шайбам обогнал ) 10 уже). Вперед за рекордом Овечкина) В прошлом сезоне много писали что рекорд Ови побьет , нынче что-то тишина пока)
Какой рекорд Овечкина должен побить МакДэвид?
+3
-2
+1
Блин,если Тампа не прибавит,то Макдэвид догонит,не хотелось бы.
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Молодчина!
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Ответ JuVero
У Ови нет никакого рекорда. Рекорд у Грецки))
Хорошо, допустим родится новый некстван супер снайпер , чей рекорд он будет бить?
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Ответ Альберт Кот
Хорошо, допустим родится новый некстван супер снайпер , чей рекорд он будет бить?
Грецки.
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Ответ SlavaF.
Какой рекорд Овечкина должен побить МакДэвид?
голы в большинстве)
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Ответ Владислав Никонов
Две вроде пропустил. Получается 3 в запасе.
Тампа - 30 игр.
Эдмонтон - 26 игр на данный момент.
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