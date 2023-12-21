Билялетдинов о поражении от «Автомобилиста»: «Ак Барс» играл очень неплохо – реализация не на высоком уровне. Забей гол в третьем периоде, было бы лучше»

Теги Ак Барс Автомобилист Зинэтула Билялетдинов КХЛ Владимир Галкин Хоккей

Зинэтула Билялетдинов считает, что «Ак Барс» сыграл неплохо против «Автомобилиста».

«Ак Барс» проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– В целом игра была хорошая. Команды показывали качественный, быстрый хоккей.

В общем-то я доволен ребятами, они играли здорово, создавали достаточно моментов. Но реализация была не на высоком уровне.

Хотя как сказать? Вот забей мы гол в третьем периоде, было бы лучше. Но мы не смогли, к сожалению. А в целом мы играли очень неплохо.

– Вы не просили команду сыграть агрессивнее, учитывая предыдущую встречу команд?

– Мне кажется, мы играли достаточно агрессивно.

– Перед матчем вы не говорили об этом ребятам?

– Почему не говорил? Говорил.

– Тренеры в последнее время отмечают, что против вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина играть тяжело. Было ли тяжело вашей команде?

– Ну, если мы не забросили победную шайбу? Он играл очень здорово, выручал команду. Его заслуга большая в победе.

– Каких игровых качеств не хватило «Ак Барсу»?

– Реализации – надо забивать. И, конечно, желательно не удаляться, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да не играл Ак Барс агрессивно! Был на Тракторе позавчера и сегодня на Ак Барсе, небо и земля. Трактор на сегодняшний день по всем показателям лучше и Авто и Ак Барса. Втоптать воротчика и закопать шайбу в месте с ним на последней минуте, это не агрессия, а паника-так играют все. Не заметил ни Вадика ни Каги. Радулов старался.Первый период тягомотина, второй за Ак Барсом, а третий скорее за Авто, про какую там шайбу незаброшенную Бил говорит. Болелы Ак Барса - молодцы, заряжали своих всю игру, барабан у них с красивым звуком!))
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий