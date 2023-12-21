Билялетдинов о поражении от «Автомобилиста»: «Ак Барс» играл очень неплохо – реализация не на высоком уровне. Забей гол в третьем периоде, было бы лучше»
Зинэтула Билялетдинов считает, что «Ак Барс» сыграл неплохо против «Автомобилиста».
«Ак Барс» проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В целом игра была хорошая. Команды показывали качественный, быстрый хоккей.
В общем-то я доволен ребятами, они играли здорово, создавали достаточно моментов. Но реализация была не на высоком уровне.
Хотя как сказать? Вот забей мы гол в третьем периоде, было бы лучше. Но мы не смогли, к сожалению. А в целом мы играли очень неплохо.
– Вы не просили команду сыграть агрессивнее, учитывая предыдущую встречу команд?
– Мне кажется, мы играли достаточно агрессивно.
– Перед матчем вы не говорили об этом ребятам?
– Почему не говорил? Говорил.
– Тренеры в последнее время отмечают, что против вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина играть тяжело. Было ли тяжело вашей команде?
– Ну, если мы не забросили победную шайбу? Он играл очень здорово, выручал команду. Его заслуга большая в победе.
– Каких игровых качеств не хватило «Ак Барсу»?
– Реализации – надо забивать. И, конечно, желательно не удаляться, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.