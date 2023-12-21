Назаров о дебюте Мирошниченко в НХЛ: «В «Вашингтоне» дали шанс русскому парню, который победил злой недуг. Приятно смотреть, как Овечкин помогает Ивану, опекает его»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Андрей Назаров Чемпионат.com Иван Мирошниченко Хоккей

Андрей Назаров высказался о дебюте Ивана Мирошниченко в НХЛ.

Форвард «Вашингтона» принял участие в игре с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

«В «Вашингтоне» дали шанс русскому парню, который победил злой недуг. Приятно смотреть и на то, как Александр Овечкин помогает Ивану и всячески опекает его.

Хорошо, что в североамериканской лиге для нас не все потеряно, до тех пор пока люди будут так относиться к русским парням из далекой глубинки.

Иван родился в Уссурийске, на Дальнем Востоке, пережил сложные для себя времена и, безусловно, заслужил сыграть в НХЛ», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Напомним, ранее у Мирошниченко было выявлено раковое заболевание – лимфома Ходжкина. Он прошел успешный курс лечения в Германии и вернулся в хоккей.

Дебют Мирошниченко в НХЛ: 2 броска, 3 хита за 10:14 против «Айлендерс» при 0:40 в большинстве

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