Каменский об Овечкине: «Он не машина, которая должна выдавать голы каждую игру. И у великих спортсменов бывает небольшой спад. 25-30 шайб он еще вполне может забить»

Валерий Каменский высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в .

« не машина, которая должна выдавать голы каждую игру. И у великих спортсменов бывает небольшой спад.

Все у Саши наладится, все будет хорошо, Сейчас нам надо его поддержать. Я думаю, что это временное явление, скоро он снова начет забивать.

К тому же, у них идет перестройка в команде, и его партнер Женя Кузнецов какое-то время болел. В прошлом сезоне они не попали в плей-офф, а такой большой перерыв тоже сказывается. Я даже по себе это знаю.

Все у Саши придет в норму, свои 25-30 шайб он еще вполне может забить», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.