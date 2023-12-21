Каменский об Овечкине: «Он не машина, которая должна выдавать голы каждую игру. И у великих спортсменов бывает небольшой спад. 25-30 шайб он еще вполне может забить»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский Евгений Кузнецов Р-Спорт Хоккей

Валерий Каменский высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в НХЛ.

«Александр Овечкин не машина, которая должна выдавать голы каждую игру. И у великих спортсменов бывает небольшой спад.

Все у Саши наладится, все будет хорошо, Сейчас нам надо его поддержать. Я думаю, что это временное явление, скоро он снова начет забивать.

К тому же, у них идет перестройка в команде, и его партнер Женя Кузнецов какое-то время болел. В прошлом сезоне они не попали в плей-офф, а такой большой перерыв тоже сказывается. Я даже по себе это знаю.

Все у Саши придет в норму, свои 25-30 шайб он еще вполне может забить», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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9 комментариев
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Акт I - «Сезон только начался, щас прорвёт»
Акт II - «Саша не железный, скоро прорвёт»

Позвольте предугадать:

Акт III - Уже конец сезона, Саша устал, летом отдохнет и в следующем году его прорвёт»
+13
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+13
И Валера туда же.
Как же они задолбали его защищать.
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+6
Ответ ARAMIS777
И Валера туда же. Как же они задолбали его защищать.
Каменский все-таки более осторожен чем остальные, о рекорде не говорит. Цифра 68 конечно уже недостижима, он это понимает, 25 - 30 реальна.
+3
-1
+2
Блин, без последнего абзаца это было бы хорошо.
+1
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Помнится не так давно Валера прогнозировал, что Мичков в НХЛ может стать Нью Овечкиным , или Малкиным . И что ? Думаю тоже самое будет и с этим прогнозом !
+1
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идёт на рекорд Валеры Ничушкина
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Ответ Maxim Shumov
Акт I - «Сезон только начался, щас прорвёт» Акт II - «Саша не железный, скоро прорвёт» Позвольте предугадать: Акт III - Уже конец сезона, Саша устал, летом отдохнет и в следующем году его прорвёт»
5 стадий принятия неизбежного
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Ответ _Абырвалг_
Помнится не так давно Валера прогнозировал, что Мичков в НХЛ может стать Нью Овечкиным , или Малкиным . И что ? Думаю тоже самое будет и с этим прогнозом !
Йозе Марино кричал что Подколзин игрок уровня Макдэвида)
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