Каменский об Овечкине: «Он не машина, которая должна выдавать голы каждую игру. И у великих спортсменов бывает небольшой спад. 25-30 шайб он еще вполне может забить»
Валерий Каменский высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в НХЛ.
«Александр Овечкин не машина, которая должна выдавать голы каждую игру. И у великих спортсменов бывает небольшой спад.
Все у Саши наладится, все будет хорошо, Сейчас нам надо его поддержать. Я думаю, что это временное явление, скоро он снова начет забивать.
К тому же, у них идет перестройка в команде, и его партнер Женя Кузнецов какое-то время болел. В прошлом сезоне они не попали в плей-офф, а такой большой перерыв тоже сказывается. Я даже по себе это знаю.
Все у Саши придет в норму, свои 25-30 шайб он еще вполне может забить», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Акт II - «Саша не железный, скоро прорвёт»
Позвольте предугадать:
Акт III - Уже конец сезона, Саша устал, летом отдохнет и в следующем году его прорвёт»
Как же они задолбали его защищать.