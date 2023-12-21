«Нефтехимик» показал форму с надписью «Ауф»: «Выдали самый четкий лого для настоящих пацанов»

«Нефтехимик» представил новый комплект формы с измененным логотипом.

На форме присутствует надпись «Ауф» и эмблема в виде головы волка.

«Раздали стиль вместе с нашим партнером PARI и выдали самый четкий лого для настоящих пацанов.

Обновленное джерси уже примерил защитник нашей стаи . Сказал, что это «фантастика».

Фанаты смогут увидеть эту форму 23 декабря на раскатке перед домашней битвой с «Динамо» из Москвы.

Если болельщики заценят креатив, то эти же джерси парни наденут в игре », – говорится в сообщении « ».

Фото: t.me/wolfstaya