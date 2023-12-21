«Нефтехимик» показал форму с надписью «Ауф»: «Выдали самый четкий лого для настоящих пацанов»

Теги Нефтехимик фото КХЛ игровая форма Лукаш Клок стиль Хоккей

«Нефтехимик» представил новый комплект формы с измененным логотипом.

На форме присутствует надпись «Ауф» и эмблема в виде головы волка.

«Раздали стиль вместе с нашим партнером PARI и выдали самый четкий лого для настоящих пацанов.

Обновленное джерси уже примерил защитник нашей стаи Лукаш Клок. Сказал, что это «фантастика».

Фанаты смогут увидеть эту форму 23 декабря на раскатке перед домашней битвой с «Динамо» из Москвы.

Если болельщики заценят креатив, то эти же джерси парни наденут в игре КХЛ», – говорится в сообщении «Нефтехимика».

Фото: t.me/wolfstaya

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8 комментариев
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Волк курильщика.
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Ммм, шутки из 2020го)
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Волки не лают
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ауф это что ?
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Хренотень какая-то ))
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Ответ catcher69
ауф это что ?
Я сам только сегодня узнал про это слово. Оказывается оно означает «ништяк», «всё клёво», переиначенное англоязычное «вау». Распространено в каких-то узко-специфичных интернетных кругах. И они хотят эту непонятку транслировать на широкую аудиторию )) Интересно, кто это купит? Пять человек из «настоящих пацанов»? ))
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Так плохо, что даже хорошо. Нравится!
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Картинка напомнила правую голову дракона из известного мема https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2019/06/king-ghidora-template.jpg
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