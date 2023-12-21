«Нефтехимик» показал форму с надписью «Ауф»: «Выдали самый четкий лого для настоящих пацанов»
«Нефтехимик» представил новый комплект формы с измененным логотипом.
На форме присутствует надпись «Ауф» и эмблема в виде головы волка.
«Раздали стиль вместе с нашим партнером PARI и выдали самый четкий лого для настоящих пацанов.
Обновленное джерси уже примерил защитник нашей стаи Лукаш Клок. Сказал, что это «фантастика».
Фанаты смогут увидеть эту форму 23 декабря на раскатке перед домашней битвой с «Динамо» из Москвы.
Если болельщики заценят креатив, то эти же джерси парни наденут в игре КХЛ», – говорится в сообщении «Нефтехимика».
Фото: t.me/wolfstaya