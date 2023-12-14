Генменеджер «Ак Барса» о Жафярове: «Мешает пункт о запрете на обмен. Предложения есть»

Марат Валиуллин высказался о возможном обмене Дамира Жафярова.

В нынешнем сезоне провел за «Ак Барс» 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

«Пока что Дамир является игроком нашей команды. Когда стороны сойдутся на чем-то, договорятся об обмене, тогда он и произойдет. У нас есть предложения. Мешает пункт о запрете на обмен.

Сторона Дамира и сам Дамир знают о предложениях, которые у нас есть по нему. Мяч на их стороне.

Увидим ли его еще в свитере «Ак Барса»? Все возможно. И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть – есть такое выражение», – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.