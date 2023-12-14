Генменеджер «Ак Барса» о Жафярове: «Мешает пункт о запрете на обмен. Предложения есть»

Теги Ак Барс возможные переходы Марат Валиуллин КХЛ Дамир Жафяров Чемпионат.com Хоккей

Марат Валиуллин высказался о возможном обмене Дамира Жафярова.

В нынешнем сезоне Жафяров провел за «Ак Барс» 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

«Пока что Дамир является игроком нашей команды. Когда стороны сойдутся на чем-то, договорятся об обмене, тогда он и произойдет. У нас есть предложения. Мешает пункт о запрете на обмен.

Сторона Дамира и сам Дамир знают о предложениях, которые у нас есть по нему. Мяч на их стороне.

Увидим ли его еще в свитере «Ак Барса»? Все возможно. И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть – есть такое выражение», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

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4 комментария
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Насколько убогий в КХЛ рынок игроков что из за какого то середняка столько шуму.
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Ответ Иван Голинько
отпустите уже пацана
Пацана то как раз всё устраивает, если пользуется запретом на обмен. Полирует изредка лавку, в основном даже в заявку не попадает. За нехилые деньги. Хотел бы играть, давно снял запрет на обмен и играл в удовольствие
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отпустите уже пацана
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Да оставьте вы уже себе этого Жафярова, без него как нибудь обойдёмся.
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