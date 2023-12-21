Кузнецов без очков в 4-м матче подряд: 2 броска за 18:53 против «Айлендерс». У него 5+6 в 25 играх

Евгений Кузнецов продлил серию без очков до 4 матчей.

Форвард « » не отметился результативными действиями в игре с «Айлендерс» (3:2).

Всего в 25 матчах текущего чемпионата на его счету 11 (5+6) очков.

Сегодня за 18:53 (3:22 – в большинстве, 2:38 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 60% выигранных вбрасываний (3 из 5), полезность – «0».

В предыдущей игре с «Каролиной» (2:1 Б) Кузнецов стал автором победного буллита в послематчевой серии.