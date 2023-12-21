Кузнецов без очков в 4-м матче подряд: 2 броска за 18:53 против «Айлендерс». У него 5+6 в 25 играх

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов продлил серию без очков до 4 матчей.

Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Айлендерс» (3:2).

Всего в 25 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 11 (5+6) очков.

Сегодня за 18:53 (3:22 – в большинстве, 2:38 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 60% выигранных вбрасываний (3 из 5), полезность – «0».

В предыдущей игре с «Каролиной» (2:1 Б) Кузнецов стал автором победного буллита в послематчевой серии.

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9 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Не хочет играть или не получается? Намекнул бы, что ли.
С результативностью в Вашингтоне у всех не очень
+6
-1
+5
Не хочет играть или не получается? Намекнул бы, что ли.
+1
0
+1
Забил на все, кроме буллитов
+2
-2
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Скоро наших так и побить могут.
0
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Вашик вообще удивительно смотрится в этом сезоне.. Ови молчит, Беки сошел с дистанции, 3-4 игрока основы на травме, очко за игру и близко никто не выбивает.. И при всем при этом команда стабильно очки набирает и идет в зоне ПО..
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Ответ 42mk@
Лавиолет виноват же
Виноват, что выставил его за дверь его как Врану
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