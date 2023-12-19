Светлов о безголевой серии Овечкина: «После ухода Бэкстрема у Саши нет партнера, который помогал бы проявлять козыри. На одних своих сильных сторонах играть нельзя. Нужен распасовщик»

Сергей Светлов высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » по итогам матча против «Каролины» (2:1 Б) не отметился заброшенной шайбой в 13-й игре подряд в НХЛ.

«Конечно, эта 13-матчевая серия без голов давит на Александра, к тому же постоянно ходят разговоры про то, что он должен побить рекорд Гретцки. Все от Саши чего-то ждут, но не всегда у человека может получаться.

Мы все люди, бывает, идет, а бывает, что нет. Сейчас тенденция в том, что у Саши нет партнера после ухода , который с ним так же играл бы в пас и помогал бы Саше проявлять свои козыри. Увы, такого центрального нападающего рядом нет.

У Овечкина свой стиль, он завершает атаки. Хороший бросок, чувство позиции, но такого снайпера надо снабжать передачами. На одних только своих сильных сторонах играть нельзя. Нужен распасовщик, человек, выводящий тебя на бросок. Партнер, который будет играть на тебя.

Именно последнего паса сейчас и не хватает. Но бить в колокола не нужно, ведь чем больше мы давим, тем напряженнее становится ситуация. Самое главное, чтобы Саша не сбился на другую игру, нужно продолжать гнуть свою линию.

Будем поддерживать Овечкина. Для меня это еще важнее, ведь это наша динамовская школа. Может, Женя Кузнецов наберет форму и заменит Бекстрема», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

Напомним, идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (827), уступая лишь (894).