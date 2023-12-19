Светлов о безголевой серии Овечкина: «После ухода Бэкстрема у Саши нет партнера, который помогал бы проявлять козыри. На одних своих сильных сторонах играть нельзя. Нужен распасовщик»
Сергей Светлов высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» по итогам матча против «Каролины» (2:1 Б) не отметился заброшенной шайбой в 13-й игре подряд в НХЛ.
«Конечно, эта 13-матчевая серия без голов давит на Александра, к тому же постоянно ходят разговоры про то, что он должен побить рекорд Гретцки. Все от Саши чего-то ждут, но не всегда у человека может получаться.
Мы все люди, бывает, идет, а бывает, что нет. Сейчас тенденция в том, что у Саши нет партнера после ухода Бэкстрема, который с ним так же играл бы в пас и помогал бы Саше проявлять свои козыри. Увы, такого центрального нападающего рядом нет.
У Овечкина свой стиль, он завершает атаки. Хороший бросок, чувство позиции, но такого снайпера надо снабжать передачами. На одних только своих сильных сторонах играть нельзя. Нужен распасовщик, человек, выводящий тебя на бросок. Партнер, который будет играть на тебя.
Именно последнего паса сейчас и не хватает. Но бить в колокола не нужно, ведь чем больше мы давим, тем напряженнее становится ситуация. Самое главное, чтобы Саша не сбился на другую игру, нужно продолжать гнуть свою линию.
Будем поддерживать Овечкина. Для меня это еще важнее, ведь это наша динамовская школа. Может, Женя Кузнецов наберет форму и заменит Бекстрема», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.
Напомним, Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Но при этом я считаю что их сравнение с Кросби, оно вообще не корректно, Сид это следующий уровень. Другой уровень в плане влияния на игру, на партнёров и тд. Овечкин даже не лучший игрок своего драфта, потому как здоровый Малкин лучше любой версии Овечкина. Праймовый Малкин оказывал гораздо больше влияния на игру команды и партнёров, он доминировал. У Евгения был очень короткий пик(и) (2008-2009 и 2012, ну и с натяжкой 2018), но в этих сезонах он демонстрировал по-настоящему исторический уровень. Малкин был лучшим игроком команды в кубковых походах (по крайней мере в 2009-м), чем не может похвастаться Овечкин (Кузнецов был лучшим в 2018-м и заслуживал Смайт). Главной проблемой Малкина (как и Кросби) стало здоровье. Если бы не здоровье, то и не возникало бы никаких споров кто лучше.
Овечкин - суперснайпер, но он в лучшем случае только 3-й лучший игрок поколения.
Малкин - прокачал в свое время Нила и Раста
Кросби - Генцела и Шири
Овечкин - спёкся без Бэкстрема.