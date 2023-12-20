Кузнецов о манере выполнения буллита: «Плевать, что подумают. Собираюсь вносить некоторые изменения в исполнение броска»
Евгений Кузнецов высказался о критике из-за стиля выполнения буллитов.
Российский форвард реализовал бросок в серии буллитов в матче чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:1 Б), забив гол в ворота Петра Кочеткова.
«Мне плевать на то, что подумают об этом. Я понимаю, что людям это может не нравиться, но для меня это срабатывает.
Я собираюсь продолжить вносить некоторые изменения в исполнение броска», – сказал нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.