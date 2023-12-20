Беруби о словах Кайру: «У меня нет с Джорданом никаких проблем. Его застали врасплох, и он не знал, что сказать»

Теги Сент-Луис НХЛ Крэйг Беруби Джордан Кайру Хоккей

Крэйг Беруби оценил высказывание Джордана Кайру.

Нападающий «Сент-Луиса» отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях с Крэйгом Беруби, который был отправлен в отставку, отметив: «У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер».

Кайру освистали на домашней арене, когда его имя было объявлено в стартовом составе «Блюз» на матч против «Оттавы» (4:2).

«У меня нет с ним никаких проблем. Его застали врасплох, и он не знал, что сказать. Он молод. Многим молодым ребятам задают вопросы.

Я был рад за Джордана, когда он провел хорошую игру против «Далласа» – очень хорошей команды, он выступил хорошо. С ним все должно быть в порядке», – сказал Беруби в подкасте The Ray & Dregs Hockey Podcast.

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