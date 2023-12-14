Форвард «Сент-Луиса» Кайру про взаимоотношения с Беруби: «У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер»

Джордан Кайру отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях с Крэйгом Беруби.

« » ранее отправил специалиста в отставку с поста главного тренера команды. Его сменил Дрю Баннистер.

«У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер», – ответил нападающий , когда его спросили о взаимоотношениях с .

Кайру набрал 17 (5+12) очков при полезности «минус 10» в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Кэпхит хоккеиста – 8,125,000 миллиона долларов в год.