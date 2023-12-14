Форвард «Сент-Луиса» Кайру про взаимоотношения с Беруби: «У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер»

Теги Сент-Луис НХЛ Крэйг Беруби Джордан Кайру Хоккей

Джордан Кайру отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях с Крэйгом Беруби.

«Сент-Луис» ранее отправил специалиста в отставку с поста главного тренера команды. Его сменил Дрю Баннистер.

«У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер», – ответил нападающий Джордан Кайру, когда его спросили о взаимоотношениях с Крэйгом Беруби.

Кайру набрал 17 (5+12) очков при полезности «минус 10» в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Кэпхит хоккеиста – 8,125,000 миллиона долларов в год.

5 комментариев
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Беруби выбивал дух из таких на раз-два)
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видимо момент смены тренера не то что назрел, а уже порядком перезрел.
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ого, Баннистер где всплыл, как-то не следил после окончания карьеры...
очередной бывший таф у руля клуба НХЛ
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В общем правильно ответил. Зачем после драки кулаками махать? Теперь уже не важно какие были взаимоотношения.
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