Форвард «Сент-Луиса» Кайру про взаимоотношения с Беруби: «У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер»
Джордан Кайру отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях с Крэйгом Беруби.
«Сент-Луис» ранее отправил специалиста в отставку с поста главного тренера команды. Его сменил Дрю Баннистер.
«У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер», – ответил нападающий Джордан Кайру, когда его спросили о взаимоотношениях с Крэйгом Беруби.
Кайру набрал 17 (5+12) очков при полезности «минус 10» в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Кэпхит хоккеиста – 8,125,000 миллиона долларов в год.
очередной бывший таф у руля клуба НХЛ