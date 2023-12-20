Алексей Кудашов: «Многие наши тренеры гораздо лучше, чем тренеры НХЛ»

Алексей Кудашов сравнил хоккейный тренеров в России и Северной Америке.

– Подход тренеров в Северной Америке и России отличается?

– Нет. Я не раз говорил: наши тренеры ничуть не хуже, а многие намного лучше, чем тренеры НХЛ. Я знаю, что они детальнее, они аналитики. Думаю, наши тренеры как минимум не хуже.

– Время, когда российский тренер возглавит клуб НХЛ, скоро?

– Нет.

– Это закрытое сообщество?

– Да. Я знаю ряд тренеров, которые работали в сборной России и потом пытались попасть в НХЛ. И не только наши. Швед Гренборг хотел попасть в НХЛ. Нет шансов.

– А помощником?

– Нет шансов.

– А как же Брылин и Гончар?

– Это совсем другое. Их примеры не берем. Они всю карьеру провели в НХЛ, а теперь остались там работать. Думаю, есть возможность у Федорова и Ларионова, но это та же история, – сказал главный тренер «Динамо».