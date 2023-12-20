Алексей Кудашов: «Многие наши тренеры гораздо лучше, чем тренеры НХЛ»
Алексей Кудашов сравнил хоккейный тренеров в России и Северной Америке.
– Подход тренеров в Северной Америке и России отличается?
– Нет. Я не раз говорил: наши тренеры ничуть не хуже, а многие намного лучше, чем тренеры НХЛ. Я знаю, что они детальнее, они аналитики. Думаю, наши тренеры как минимум не хуже.
– Время, когда российский тренер возглавит клуб НХЛ, скоро?
– Нет.
– Это закрытое сообщество?
– Да. Я знаю ряд тренеров, которые работали в сборной России и потом пытались попасть в НХЛ. И не только наши. Швед Гренборг хотел попасть в НХЛ. Нет шансов.
– А помощником?
– Нет шансов.
– А как же Брылин и Гончар?
– Это совсем другое. Их примеры не берем. Они всю карьеру провели в НХЛ, а теперь остались там работать. Думаю, есть возможность у Федорова и Ларионова, но это та же история, – сказал главный тренер «Динамо».
2. Общий тренерский уровень в НХЛ на порядок выше КХЛ. И нет ничего зазорного в том, чтобы это признать. Да, там бывают чушганы типа недавно отставленных тренеров Оттавы и Эдмонтона. Но в целом сами главные тренеры, штабы сильнее. Ибо почти все они играли в НХЛ, или варились в системах клубов НХЛ с молодых лет в качестве помощников, а НХЛ состоит из лучших игроков. Не удивительно, что и тренеры из них получаются лучше.
3. Вместо того, чтобы говорить о том, что мы лучшие, взяли бы поучились подходам, которые практикуют тренеры НХЛ. А то так-то за последние три года кубок Гагарина выигрывали или бывший тренер НХЛ Хартли ( еще у него финал в дебютный год), или Сережа Федоров, который там 20 лет играл в НХЛ и привнес эти подходы к игре и тренировкам здесь. Что-то мастера российской суперлиги и КХЛ пока никак Гагарина не возьмут. Знарок, Билл, Быков - это по сути еще советская школа, которая сильнее нынешней.
4. Если наши тренеры сильнее, то почему за все последние годы ни одной победы над Канадой на ЧМ, ОИ, КМ?..
Полагаю, он понимает, что и как.