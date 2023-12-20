Алексей Кудашов: «Многие наши тренеры гораздо лучше, чем тренеры НХЛ»

Теги Алексей Кудашов Сергей Брылин Сергей Гончар Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Рикард Гренборг Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Кудашов сравнил хоккейный тренеров в России и Северной Америке.

– Подход тренеров в Северной Америке и России отличается?

– Нет. Я не раз говорил: наши тренеры ничуть не хуже, а многие намного лучше, чем тренеры НХЛ. Я знаю, что они детальнее, они аналитики. Думаю, наши тренеры как минимум не хуже.

– Время, когда российский тренер возглавит клуб НХЛ, скоро?

– Нет.

– Это закрытое сообщество?

– Да. Я знаю ряд тренеров, которые работали в сборной России и потом пытались попасть в НХЛ. И не только наши. Швед Гренборг хотел попасть в НХЛ. Нет шансов.

– А помощником?

– Нет шансов.

– А как же Брылин и Гончар?

– Это совсем другое. Их примеры не берем. Они всю карьеру провели в НХЛ, а теперь остались там работать. Думаю, есть возможность у Федорова и Ларионова, но это та же история, – сказал главный тренер «Динамо».

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9 комментариев
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1. НХЛ действительно закрытое сообщество в плане тренерской работы. Из европейцев помню Ивана Глинку в Питтсбурге (на тот момент действующего чемпиона ОИ-98), но он и как игрок играл в НХЛ. Не с улицы зашел. Его там знали. Был еще финский тренер один, не помню где, но был. Недолго и не удачно.

2. Общий тренерский уровень в НХЛ на порядок выше КХЛ. И нет ничего зазорного в том, чтобы это признать. Да, там бывают чушганы типа недавно отставленных тренеров Оттавы и Эдмонтона. Но в целом сами главные тренеры, штабы сильнее. Ибо почти все они играли в НХЛ, или варились в системах клубов НХЛ с молодых лет в качестве помощников, а НХЛ состоит из лучших игроков. Не удивительно, что и тренеры из них получаются лучше.

3. Вместо того, чтобы говорить о том, что мы лучшие, взяли бы поучились подходам, которые практикуют тренеры НХЛ. А то так-то за последние три года кубок Гагарина выигрывали или бывший тренер НХЛ Хартли ( еще у него финал в дебютный год), или Сережа Федоров, который там 20 лет играл в НХЛ и привнес эти подходы к игре и тренировкам здесь. Что-то мастера российской суперлиги и КХЛ пока никак Гагарина не возьмут. Знарок, Билл, Быков - это по сути еще советская школа, которая сильнее нынешней.

4. Если наши тренеры сильнее, то почему за все последние годы ни одной победы над Канадой на ЧМ, ОИ, КМ?..
+10
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+10
Ответ vzi
1. НХЛ действительно закрытое сообщество в плане тренерской работы. Из европейцев помню Ивана Глинку в Питтсбурге (на тот момент действующего чемпиона ОИ-98), но он и как игрок играл в НХЛ. Не с улицы зашел. Его там знали. Был еще финский тренер один, не помню где, но был. Недолго и не удачно. 2. Общий тренерский уровень в НХЛ на порядок выше КХЛ. И нет ничего зазорного в том, чтобы это признать. Да, там бывают чушганы типа недавно отставленных тренеров Оттавы и Эдмонтона. Но в целом сами главные тренеры, штабы сильнее. Ибо почти все они играли в НХЛ, или варились в системах клубов НХЛ с молодых лет в качестве помощников, а НХЛ состоит из лучших игроков. Не удивительно, что и тренеры из них получаются лучше. 3. Вместо того, чтобы говорить о том, что мы лучшие, взяли бы поучились подходам, которые практикуют тренеры НХЛ. А то так-то за последние три года кубок Гагарина выигрывали или бывший тренер НХЛ Хартли ( еще у него финал в дебютный год), или Сережа Федоров, который там 20 лет играл в НХЛ и привнес эти подходы к игре и тренировкам здесь. Что-то мастера российской суперлиги и КХЛ пока никак Гагарина не возьмут. Знарок, Билл, Быков - это по сути еще советская школа, которая сильнее нынешней. 4. Если наши тренеры сильнее, то почему за все последние годы ни одной победы над Канадой на ЧМ, ОИ, КМ?..
И еще момент: один из лучших российских тренеров последних 10 лет - Илья Воробьев - съездил на недельную стажировку в Ванкувер Кэнакс и недавно в интервью с восторгом рассказывал, как там все круто организовано и что это надо перенимать.
Полагаю, он понимает, что и как.
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Конечно лучше, в НХЛ ни у кого такой системной системы нету
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гораздиёвее
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И у великого системного гения РР тоже нет шансов? Получается просмотр 800 игр НХЛ коту под хвост? Я думаю Назаров и ещё ряд экспертов с вами не согласятся.
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Ахахахахахаххааххахаххахахахаха
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Еще Билл работал в Виннипеге вроде
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кто лучше? недотепа и терпила кудашов? или быть может косноязычный кудрявый чушпан?
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Ответ vzi
1. НХЛ действительно закрытое сообщество в плане тренерской работы. Из европейцев помню Ивана Глинку в Питтсбурге (на тот момент действующего чемпиона ОИ-98), но он и как игрок играл в НХЛ. Не с улицы зашел. Его там знали. Был еще финский тренер один, не помню где, но был. Недолго и не удачно. 2. Общий тренерский уровень в НХЛ на порядок выше КХЛ. И нет ничего зазорного в том, чтобы это признать. Да, там бывают чушганы типа недавно отставленных тренеров Оттавы и Эдмонтона. Но в целом сами главные тренеры, штабы сильнее. Ибо почти все они играли в НХЛ, или варились в системах клубов НХЛ с молодых лет в качестве помощников, а НХЛ состоит из лучших игроков. Не удивительно, что и тренеры из них получаются лучше. 3. Вместо того, чтобы говорить о том, что мы лучшие, взяли бы поучились подходам, которые практикуют тренеры НХЛ. А то так-то за последние три года кубок Гагарина выигрывали или бывший тренер НХЛ Хартли ( еще у него финал в дебютный год), или Сережа Федоров, который там 20 лет играл в НХЛ и привнес эти подходы к игре и тренировкам здесь. Что-то мастера российской суперлиги и КХЛ пока никак Гагарина не возьмут. Знарок, Билл, Быков - это по сути еще советская школа, которая сильнее нынешней. 4. Если наши тренеры сильнее, то почему за все последние годы ни одной победы над Канадой на ЧМ, ОИ, КМ?..
Немец Ральф Крюгер еще Эдмонтон в качестве главного тренировал, а потом Баффало - оба раза неудачно. Зато на Кубке мира-2016 вывел сборную Европы в финал, где достойно боролся с Канадой.
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