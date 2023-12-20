Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги дерби с ЦСКА.

Бело-голубые одержали победу со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сегодня получилась хорошая игра как по содержанию, так и по движению. Хорошо сработали спецбригады – мы довольны победой.

– Почему после потери вы поменяли не одного центра, а сразу два звена?

– Мы уже три дня так тренировались – как в равных составах, так и в большинстве.

– После его возвращения у вас добавится вариативность в выборе сочетаний?

– Мы специально готовили другие варианты, чтобы у нас их было несколько, а не один.

– Пауза вам помогла?

– Не знаю, пока не могу сказать – нужно посмотреть, как все дальше пойдет. Такой опыт у нас впервые – одна пауза, столько переездов и игр.

– У вас сегодня сотая победа в качестве тренера « ». Что можете сказать по этому поводу?

– Нечего особо говорить – сотая так сотая. Я только от вас сейчас это узнал.

– в первом звене – это аванс или он способен нести нагрузку, которая выпадает на это сочетание?

– Мы готовим как Чернышова, так и Римашевского. Эти ребята всегда играли в первых звеньях, начиная с детства. Наш 2005 год всегда боролся за первое место – в конкурентах у нас были только «Локомотив» и . Игорь и играли на ведущих ролях как в сборной, так и в молодежке. Надеюсь, у нас они тоже выйдут на первый план.

– В чем секрет такого успешного большинства? У вас 32% реализации лишнего, такие цифры близки к рекорду НХЛ всех времен.

– Однозначно мастерство является важным фактором. Над нашим большинством работает Вячеслав Анатольевич Козлов, исполнителей вы всех знаете – на льду они делают свое дело. Схемы у всех приблизительно одинаковые – все зависит от того, может ли игрок исполнить определенную роль на льду или нет.

Реализации лишнего мы уделяем очень много времени – тренируем и разбираем разные нюансы. В первую очередь, игроки обладают высоким мастерством. Мы не смотрим на цифры, а учитываем только то, может ли хоккеист сделать подкидку или бросить сходу – это основной нюанс.

У каждого есть должностные инструкции, как и в любом деле – каждый должен обладать своими навыками. Если один игрок выпадает, сразу приходится все менять. Мы смотрим на исполнение и под них уже подстраиваем схемы.

– Насколько велика роль Гусева в этом большинстве?

– Очень велика. Никита является хорошим исполнителем. Мозгов у нас у всех много, а вот исполнения не всем хватает (улыбается).

– Как вам атмосфера на матче? Скучали по хоккею?

– Атмосфера сегодня была замечательной – хочется, чтобы всегда был полный стадион. Пауза дала передышку – игры шли подряд, было много перелетов.

– Сейчас идут мысли о том, что паузы вообще не нужны и стоит растянуть чемпионат.

– Я совершенно спокойно отношусь ко всему – без пауз так без пауз. В таком случае будет больше волн у команд – кто-то может попасть в большую яму, а кто-то – много выигрывать.

– А что скажете насчет турнира до середины мая?

– Пока мы не играем на международном уровне, можно заканчивать позже. В конце сезона до последнего срока играют всего две команды, а остальные уже в отпуске. У нас сейчас есть время и мы можем равномерно распределить чемпионат, – сказал Кудашов.