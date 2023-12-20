Девон Тэйвс раскритиковал «Колорадо» после 2:3 с «Чикаго»: «Некоторые наши хоккеисты думают, что играют хорошо, но они обманывают себя»

Девон Тэйвс раскритиковал «Колорадо» после поражения 2:3 от «Чикаго».

«Думаю, у нас есть ребята, которые считают, что играют хорошо, но они обманывают себя на данный момент.

Обидно, когда есть парни, думающие, что играют хорошо, а ты понятия не имеешь, во что они играют и где будут находиться на льду.

Тяжело играть в этой лиге, когда не знаешь, где будут твои партнеры по команде», – сказал защитник.