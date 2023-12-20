Девон Тэйвс раскритиковал «Колорадо» после 2:3 с «Чикаго»: «Некоторые наши хоккеисты думают, что играют хорошо, но они обманывают себя»

Теги Чикаго Колорадо НХЛ Девон Тэйвс Хоккей

Девон Тэйвс раскритиковал «Колорадо» после поражения 2:3 от «Чикаго».

«Думаю, у нас есть ребята, которые считают, что играют хорошо, но они обманывают себя на данный момент.

Обидно, когда есть парни, думающие, что играют хорошо, а ты понятия не имеешь, во что они играют и где будут находиться на льду.

Тяжело играть в этой лиге, когда не знаешь, где будут твои партнеры по команде», – сказал защитник.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А еще Джохансен заработал 2 минуты по дурости своей на ровном месте, когда играли 6 на 5. Минусовой игрок, даже не нулевой.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий