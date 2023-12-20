Мэттьюс дважды забил «Рейнджерс» и лидирует в гонке снайперов с 25 шайбами в 28 играх. У Босера 23 гола, у Кучерова – 22
Остон Мэттьюс 1-м в сезоне НХЛ забросил 25 шайб и лидирует в гонке снайперов.
Форвард «Торонто» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (2:5).
В активе 26-летнего американца стало 25 шайб в 28 играх. Он лидирует в гонке снайперов лиги.
На втором месте идет форвард «Ванкувера» Брок Босер (23 шайбы в 33 играх).
На третьем – форвард «Тампы» Никита Кучеров (22 в 32, сегодня – дубль в ворота «Сент-Луиса»), на четвертом – форвард «Бостона» Давид Пастрняк (19 в 30, сегодня – дубль в ворота «Миннесоты»).
Игрок разносторонний и очень талантливый!