Мэттьюс дважды забил «Рейнджерс» и лидирует в гонке снайперов с 25 шайбами в 28 играх. У Босера 23 гола, у Кучерова – 22

Остон Мэттьюс 1-м в сезоне НХЛ забросил 25 шайб и лидирует в гонке снайперов.

Форвард « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с « » (2:5).

В активе 26-летнего американца стало 25 шайб в 28 играх. Он лидирует в гонке снайперов лиги.

На втором месте идет форвард « » (23 шайбы в 33 играх).

На третьем – форвард « » Никита Кучеров (22 в 32, сегодня – дубль в ворота «Сент-Луиса»), на четвертом – форвард «Бостона» Давид Пастрняк (19 в 30, сегодня – дубль в ворота «Миннесоты»).