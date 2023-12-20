Мэттьюс дважды забил «Рейнджерс» и лидирует в гонке снайперов с 25 шайбами в 28 играх. У Босера 23 гола, у Кучерова – 22

Теги рейтинги Рейнджерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Давид Пастрняк Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Остон Мэттьюс 1-м в сезоне НХЛ забросил 25 шайб и лидирует в гонке снайперов.

Форвард «Торонто» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (2:5). 

В активе 26-летнего американца стало 25 шайб в 28 играх. Он лидирует в гонке снайперов лиги. 

На втором месте идет форвард «Ванкувера» Брок Босер (23 шайбы в 33 играх).

На третьем – форвард «Тампы» Никита Кучеров (22 в 32, сегодня – дубль в ворота «Сент-Луиса»), на четвертом – форвард «Бостона» Давид Пастрняк (19 в 30, сегодня – дубль в ворота «Миннесоты»). 

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11 комментариев
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Ответ Илья Олегович
А за что тебе столько минусов поставили? или кто-то сомневается, что Остон может 65 выбить?
юзеры спортса любят Ови и не любят Мэттьюса.
+13
0
+13
Ответ Фанат спорта01
с таким темпом может и 65выбить
А за что тебе столько минусов поставили? или кто-то сомневается, что Остон может 65 выбить?
+11
0
+11
Желаю Остону крепкого здоровья и побить рекорд Грецкого!
Игрок разносторонний и очень талантливый!
+10
-3
+7
с таким темпом может и 65выбить
+10
-5
+5
В 5 раз больше Овечкина
+9
-7
+2
Гол за игру, с ума сойти
+3
-1
+2
А вообще если мекс выбьет 50 за 50 это будет эпично! ;)
0
0
0
Ответ Абдула2
В 5 раз больше Овечкина
На спортсе любая дискредитация Овечкина карается минусами
+1
-1
0
Ответ Фанат спорта01
с таким темпом может и 65выбить
Да тут и 70 не кажется маловероятным
+1
-1
0
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