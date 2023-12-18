Босер забросил 23-ю шайбу в сезоне и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Мэттьюсом. У Кучерова 20 шайб, у Хаймана – 18

Брок Босер забросил 23-ю шайбу в сезоне и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:3).

На счету 26-летнего американца 23 шайбы в 32 играх. Он делит лидерство в гонке снайперов с («Торонто», 23 шайбы в 27 играх), пропустившим вчерашний матч с «Питтсбургом» (7:0) из-за болезни.

На третьем месте идет форвард « » (20 шайб в 31 игре), на четвертом – форвард «Эдмонтона» Зак Хайман (18 шайб в 27 играх).