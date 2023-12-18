Босер забросил 23-ю шайбу в сезоне и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Мэттьюсом. У Кучерова 20 шайб, у Хаймана – 18

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй Ванкувер Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Остон Мэттьюс Зак Хайман Брок Босер Хоккей

Брок Босер забросил 23-ю шайбу в сезоне и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Ванкувера» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3). 

На счету 26-летнего американца 23 шайбы в 32 играх. Он делит лидерство в гонке снайперов с Остоном Мэттьюсом («Торонто», 23 шайбы в 27 играх), пропустившим вчерашний матч с «Питтсбургом» (7:0) из-за болезни. 

На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (20 шайб в 31 игре), на четвертом – форвард «Эдмонтона» Зак Хайман (18 шайб в 27 играх). 

1 комментарий
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Красавец Брок!
Оклемался от своих семейных и психологических проблем и заиграл на уровне, на который его прочили после дебютного сезона.
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