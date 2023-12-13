Босер сделал хет-трик в матче с «Тампой» и делит с Мэттьюсом 1-е место в гонке снайперов. У них по 21 шайбе, у Кучерова – 19

Брок Босер сделал хет-трик в игре с «Тампой» и делит 1-е место в гонке снайперов.

Форвард « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (4:1).

На его счету 21 шайба в 29 играх при 35 очках.

26-летний американец догнал из «Торонто» (21 шайба в 26 играх, сегодня – дубль в ворота «Рейнджерс») в гонке снайперов лиги и делит с ним лидерство.

На третьем месте идет форвард « » с 19 шайбами в 29 играх.