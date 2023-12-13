Босер сделал хет-трик в матче с «Тампой» и делит с Мэттьюсом 1-е место в гонке снайперов. У них по 21 шайбе, у Кучерова – 19

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Брок Босер сделал хет-трик в игре с «Тампой» и делит 1-е место в гонке снайперов.

Форвард «Ванкувера» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:1).

На его счету 21 шайба в 29 играх при 35 очках. 

26-летний американец догнал Остона Мэттьюса из «Торонто» (21 шайба в 26 играх, сегодня – дубль в ворота «Рейнджерс») в гонке снайперов лиги и делит с ним лидерство. 

На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров с 19 шайбами в 29 играх. 

2 комментария
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уже забил голов больше, чем за весь прошлый сезон и всего на 2 меньше, чем в двух сезонах до этого
+7
0
+7
В этом сезоне Брок хорош и должен установить свой личный рекорд (у него сейчас он составляет 29 голов) и, надеюсь, пробьет отметку в 40+ шайб.
+2
-1
+1
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