Босер сделал хет-трик в матче с «Тампой» и делит с Мэттьюсом 1-е место в гонке снайперов. У них по 21 шайбе, у Кучерова – 19
Брок Босер сделал хет-трик в игре с «Тампой» и делит 1-е место в гонке снайперов.
Форвард «Ванкувера» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:1).
На его счету 21 шайба в 29 играх при 35 очках.
26-летний американец догнал Остона Мэттьюса из «Торонто» (21 шайба в 26 играх, сегодня – дубль в ворота «Рейнджерс») в гонке снайперов лиги и делит с ним лидерство.
На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров с 19 шайбами в 29 играх.