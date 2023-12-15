Мэттьюс единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 23 шайбами в 27 играх. У Босера 22 гола в 30 матчах, у Кучерова – 20 в 30

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Остон Мэттьюс единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 23 шайбами.

Форвард «Торонто» сделал дубль за 30 секунд в концовке 3-го периода матча с «Коламбусом» (5:6 ОТ), отличившись на 58:45 и 59:15. 

В его активе 23 шайбы в 27 играх. Он стал единоличным лидером гонки снайперов

На втором месте идет форвард «Ванкувера» Брок Босер (22 шайбы в 30 играх, сегодня – гол в ворота «Флориды»), на третьем – форвард «Тампы» Никита Кучеров (20 шайб в 30 играх, сегодня – гол в ворота «Эдмонтона» при 3 очках за матч). 

Четвертое место делит группа игроков с 17 шайбами. 

9 комментариев
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Ответ Владислав Никонов
У него на 3 игры меньше чем у Кучерова. Была травма или особенности календаря?
Особенности календаря – у «Торонто» были матчи в Европе, и в связи с этим в расписании команды появились существенные перерывы.
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Уверено идёт за рекордом Гретцки! Дойдёт ли? Поживём-увидим…😎
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У него на 3 игры меньше чем у Кучерова. Была травма или особенности календаря?
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Единоличник какой-то просто
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Проблема «усача» в том, что он может выдать серию из дублей и хет-триков подряд, а потом такую же серию из 5-7 матчей без голов
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Ответ Alex.K71
Уверено идёт за рекордом Гретцки! Дойдёт ли? Поживём-увидим…😎
Один человек за сто лет достиг отметки 894 и тут вдруг пачками все пошли бить этот результат? рано загадывать для 26 летнего игрока
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Ответ Alex.K71
Уверено идёт за рекордом Гретцки! Дойдёт ли? Поживём-увидим…😎
Если посмотреть на текущий график, то ему нужно сыграть 1411 игр. Это 17 с небольшим полных сезонов. Учитывая, что Мэттьюс сыграл 82 игры только в дебютном сезоне и был сокращенный ковидный - нужно или ускоряться, или играть до 38-39 лет
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Дашь 50 за 50! Ë.....й р. т
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