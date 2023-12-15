Мэттьюс единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 23 шайбами в 27 играх. У Босера 22 гола в 30 матчах, у Кучерова – 20 в 30
Остон Мэттьюс единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 23 шайбами.
Форвард «Торонто» сделал дубль за 30 секунд в концовке 3-го периода матча с «Коламбусом» (5:6 ОТ), отличившись на 58:45 и 59:15.
В его активе 23 шайбы в 27 играх. Он стал единоличным лидером гонки снайперов.
На втором месте идет форвард «Ванкувера» Брок Босер (22 шайбы в 30 играх, сегодня – гол в ворота «Флориды»), на третьем – форвард «Тампы» Никита Кучеров (20 шайб в 30 играх, сегодня – гол в ворота «Эдмонтона» при 3 очках за матч).
Четвертое место делит группа игроков с 17 шайбами.