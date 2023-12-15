Мэттьюс единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 23 шайбами в 27 играх. У Босера 22 гола в 30 матчах, у Кучерова – 20 в 30

Остон Мэттьюс единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 23 шайбами.

Форвард « » сделал дубль за 30 секунд в концовке 3-го периода матча с «Коламбусом» (5:6 ОТ), отличившись на 58:45 и 59:15.

В его активе 23 шайбы в 27 играх. Он стал единоличным лидером гонки снайперов.

На втором месте идет форвард « » (22 шайбы в 30 играх, сегодня – гол в ворота «Флориды»), на третьем – форвард « » (20 шайб в 30 играх, сегодня – гол в ворота «Эдмонтона» при 3 очках за матч).

Четвертое место делит группа игроков с 17 шайбами.