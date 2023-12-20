Николай Заварухин о 2:3 от «Трактора»: «Неприятное поражение «Автомобилиста». Забей Да Коста – счет был бы в другую сторону»

Теги Трактор Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин оценил поражение от «Трактора» (2:3 ОТ).

«Автомобилист» проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В начале «Трактор» был побыстрее, немного тяжело входили в первый период. Во втором периоде перестроили игру, здорово, что забили в большинстве, были еще моменты, мог Да Коста забивать, и счет был в другую сторону бы.

Концовка – триллер, пропустили гол, хотя говорили ребятам, что надо сохранять шайбу, на бросок выводить только стопроцентный. Команда жила с первых минут, помогали друг другу, но потерпели неприятное поражение.

Искали лишний пас? Там один такой момент только был во втором периоде, в остальных вратарь соперника выручал, в штангу в овертайме попали.

Гол Шабанова в меньшинстве? Здорово сыграл игрок, у которого появился международный уровень. Здорово добавил ногами. Индивидуальный гол, не зря сыграл на Кубке Первого канала», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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1 комментарий
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Коля хватит трындеть иди тренируй кошек
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