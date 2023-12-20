Алексей Заварухин о 3:2 с «Автомобилистом»: «Большинство «Трактора» сработало хорошо. Единственное – пропустили два гола в меньшинстве, чуть недоработали»

Теги Трактор Автомобилист Алексей Заварухин КХЛ Хоккей

Алексей Заварухин оценил победу над «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

«Трактор» выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ребята показали хороший хоккей. Те моменты, которые мы задумывали и пытались реализовать, получались. Единственное – пропустили два гола в меньшинстве, чуть недоработали. Большинство сработало хорошо, парни молодцы, двигаемся дальше.

Оба гола после удалений Боуи? То, что он удалился – ничего страшного, мы выиграли. Моменты комментировать я не буду, мы разбирали, как соперник играет в большинстве, какие-то моменты получались, какие-то нет. Два гола в меньшинстве – так не должно быть.

Когда ждать Чибисова? Пока тяжело говорить об этом, набирает форму, дальше будем смотреть», – сказал главный тренер «Трактора».

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1 комментарий
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Всех с победой. Хоть и нелегко она нам досталась. «Два года, после удаления Боуи» это ничего страшного??? Этого молодожёна надо гнать на истерическую родину. Пусть у себя дома косячит. Неужели руководство не видит, что облажались с обменом??? Хотели что бы Боуи добавил нам мышц в обороне. Но он добавляет одних проблем. Если бы не Максим, проиграли бы в чистую.
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