Гендиректор «Трактора»: «Боуи не играет по решению штаба. Он член нашей команды, может принести еще много пользы, думаю»

Теги Трактор Иван Савин Алексей Заварухин КХЛ Мэдисон Боуи Хоккей

Иван Савин сообщил, что защитник Мэдисон Боуи не играет по решению штаба «Трактора».

Канадец не принимал участия в матчах после 1 декабря.

– Собирается ли «Трактор» усилиться в дедлайн?

– Конечно, нам бы хотелось усилиться. Здесь скрывать нечего.

Мэдисон Боуи не играет. Его готовят на обмен?

– Он не играет по решению тренерского штаба. Боуи – член нашей команды, и, думаю, может принести еще много пользы.

– Довольны игрой легионеров?

– В целом, да. Но уверен, что мы можем получить гораздо больше пользы от наших легионеров, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

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