«Трактор»: «Добрышкин поможет Заварухину в ближайших выездных матчах. После этой серии будет принято окончательное решение по составу штаба»
Юрий Добрышкин войдет в тренерский штаб «Трактора» на ближайшие игры.
«Юрий Добрышкин сегодня провел тренировку вместе с командой и поможет Алексею Заварухину в ближайших выездных матчах.
После этой серии и будет принято окончательное решение по составу тренерского штаба на вторую часть нынешнего сезона», – сообщили в пресс-службе «Трактора».
В рамках выездной серии «Трактор» сыграет с «Автомобилистом», «Динамо» и «Куньлунем».
В нынешнем сезоне 44-летний Добрышкин работал в тренерском штабе «Челмета».