«Трактор»: «Добрышкин поможет Заварухину в ближайших выездных матчах. После этой серии будет принято окончательное решение по составу штаба»

Юрий Добрышкин войдет в тренерский штаб «Трактора» на ближайшие игры.

«Юрий Добрышкин сегодня провел тренировку вместе с командой и поможет Алексею Заварухину в ближайших выездных матчах.

После этой серии и будет принято окончательное решение по составу тренерского штаба на вторую часть нынешнего сезона», – сообщили в пресс-службе «Трактора».

В рамках выездной серии « » сыграет с «Автомобилистом», «Динамо» и «Куньлунем».

В нынешнем сезоне 44-летний Добрышкин работал в тренерском штабе « ».