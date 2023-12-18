«Трактор»: «Добрышкин поможет Заварухину в ближайших выездных матчах. После этой серии будет принято окончательное решение по составу штаба»

Теги Трактор Челмет Юрий Добрышкин Алексей Заварухин КХЛ Хоккей

Юрий Добрышкин войдет в тренерский штаб «Трактора» на ближайшие игры.

«Юрий Добрышкин сегодня провел тренировку вместе с командой и поможет Алексею Заварухину в ближайших выездных матчах.

После этой серии и будет принято окончательное решение по составу тренерского штаба на вторую часть нынешнего сезона», – сообщили в пресс-службе «Трактора».

В рамках выездной серии «Трактор» сыграет с «Автомобилистом», «Динамо» и «Куньлунем».

В нынешнем сезоне 44-летний Добрышкин работал в тренерском штабе «Челмета».

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