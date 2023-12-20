Федоров об 1:4 от «Динамо»: «Не скажу, что ЦСКА разучился играть, но сегодня было грустно смотреть на наши действия. Сделаем определенные выводы»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Динамо».
Армейцы проиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:4.
«Соперника с победой. Организованная команда, использовала свои шансы. К сожалению, опять не получилось противопоставить в первых двух пропущенных голах. Сквозь нас проходила шайба, тем не менее ребята бились и старались, но результат на табло. Не лучшая наша игра. Эти слова даже не подходят к тому моменту, который мы сегодня показали. Значит не так готовились, значит неправильно сделали какие-то вещи, когда у нас было несколько дней.
Старались и практически переломили игру после первого гола во втором периоде на какой-то момент, но потом семь минут удалений. Парни, кто играл в меньшинстве «три на пять», хорошо сыграли, но после этого пропустили ненужные голы. Грустная в общем история у нас сегодня. Что тут скажешь. Парни старались, но многое не получалось, как в индивидуальных, так и в командных действиях.
Не скажу, что мы не знаем или разучились играть, но сегодня было грустно смотреть на наши действия на хоккейной площадке. Сделаем определенные выводы», – сказал Федоров.