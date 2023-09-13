Федоров об 1:4 от «Динамо»: «ЦСКА получил ненужные удаления, но можно поспорить, были ли они. Все проблемы – из‑за психологии»

Сергей Федоров поделился мыслями о поражении от «Динамо».

ЦСКА уступил московскому «Динамо» (1:4) в игре Фонбет чемпионата .

« » – хорошая команда. Она предложила нам быстрый темп в первом периоде. Мы же лучше провели второй. После этого часто действовали на гране фола.

Сыграли эмоциональный матч, но эмоции были не за нас. Получили ненужные удаления, но и там можно поспорить, были ли эти удаления.

Все эмоции мы поддерживаем, даже те, которые работают против нас, но мы учимся. В следующих матчах будем держать себя в руках.

Эти эмоции – желание победить. Надо проработать этот вопрос и поговорить по душам с нашим боевым составом, со всеми, кто будет выходить на лед.

У нас есть характер, мастерство, но что‑то мешает побеждать, мы над этим работаем.

Хотелось бы преодолеть все в ближайшем будущем. Все проблемы сейчас из‑за психологии», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.