Кожевников о лидерах для сборной: «Есть Силаев, Атанасов здорово смотрится – о нем никто не слышал, сразу стали игрочищами. Когда России дадут играть, они будут приезжать на ЧМ»

Александр Кожевников назвал лидеров сборной России среди молодых игроков.

«Мне нравится из «Торпедо». Он играет стабильно и здорово смотрится. У него хоккейное мышление, ведь до этого о нем никто не слышал.

Потому что есть игроки, о которых знаешь сразу, что они талантливые. Как, например, в « » Порядин, Цыплаков и другие.

Вот Игорь Ларионов пришел в « » и раскрыл молодежь. Еще у них есть молодой защитник .

Вот он и Атанасов – неожиданные открытия для меня. Стали сразу играчищами! Эта плеяда молодых станет лидерами сборной России в будущем.

Но, думаю, они уедут , у них предложений будет много.

Когда сборной России будут давать возможность играть, то они в ней будут одними из лидеров, будут приезжать на чемпионаты мира», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.