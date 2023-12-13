Кожевников о лидерах для сборной: «Есть Силаев, Атанасов здорово смотрится – о нем никто не слышал, сразу стали игрочищами. Когда России дадут играть, они будут приезжать на ЧМ»

Теги Спартак Торпедо Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ Александр Кожевников Василий Атанасов Антон Силаев Хоккей

Александр Кожевников назвал лидеров сборной России среди молодых игроков.

«Мне нравится Василий Атанасов из «Торпедо». Он играет стабильно и здорово смотрится. У него хоккейное мышление, ведь до этого о нем никто не слышал.

Потому что есть игроки, о которых знаешь сразу, что они талантливые. Как, например, в «Спартаке» Порядин, Цыплаков и другие. 

Вот Игорь Ларионов пришел в «Торпедо» и раскрыл молодежь. Еще у них есть молодой защитник Антон Силаев.

Вот он и Атанасов – неожиданные открытия для меня. Стали сразу играчищами! Эта плеяда молодых станет лидерами сборной России в будущем.

Но, думаю, они уедут НХЛ, у них предложений будет много.

Когда сборной России будут давать возможность играть, то они в ней будут одними из лидеров, будут приезжать на чемпионаты мира», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

2 комментария
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Кожевников, ты чего такой смешной ? С начала чемпа все только и говорят про Атанасова. А по твоим словам - пришел в сборную и сразу стал игрочище! Совсем совесть потерял ? Может он у Ларионова стал игрочище ?
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«Ну, за чемпионаты мира», – добавил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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