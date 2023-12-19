Ротенберг о 7:2 с «Сочи»: «В 3-м периоде увидели «ленинградскую тики-таку» в исполнении СКА. Надо так играть с первой до последней секунды, будем к этому стремиться»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Максим Третьяк Сочи Данила Галенюк Владимир Алистров Арсений Грицюк Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над «Сочи».

Клуб из Санкт-Петербурга разгромил соперника в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 7:2. 

«Тяжелая игра для нас. Здорово начали, много бросали, доминировали, тотальный контроль шайбы. Соперник хорошо оборонялся, вратарь здорово сыграл. Лучший игрок в составе «Сочи», однозначно, Максим Третьяк. Нам нужно было больше лезть на пятак, убрать лишний пас и забить голы. Когда не забиваешь ты – забивают тебе.

После второго периода хорошо с игроками поговорили, сыграли за Алистрова, которому мы хотим пожелать здоровья. В третьем периоде добавили, увидели такую «ленинградскую тики-таку» в нашем исполнении. Надо так играть каждый период с первой до последней секунды. Будем к этому стремиться, разберем ошибки.

В эпизоде с Алистровым он пытался сыграть в шайбу, а Галенюк сыграл в тело, не успел сгруппироваться, влетел в борт голеностопом. С медицинским штабом еще не обсуждали, но я думаю, что он выбыл надолго. У нас есть резервы, есть ребята, которые готовятся, тренируются, нам нужны новые герои. Алистрову пожелаем здоровья.

Игра Арсения Грицюка? Он внес вклад в победу, молодец, добавляет. Хорошо, что он здоров, мы обсудили с ним, что можно улучшить. Это игрок с огромным потенциалом и талантом, который может делать разницу в каждой игре», – сказал Ротенберг.

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5 комментариев
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Ответ Matador
Тити-каку может быть?!
Титикака - это озеро в Южной Америке между Перу и Боливией. А «тики-так» - это «очень хорошо» на воровском жаргоне (в «Джентльменах удачи» звучит).
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