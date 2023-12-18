Терещенко о Мичкове: «Если в СКА после этого сезона ситуация у Матвея так и не наладится, нужно будет искать другие варианты продолжения карьеры»

Теги СКА Алексей Терещенко КХЛ Роман Ротенберг Сочи Матвей Мичков Хоккей

Алексей Терещенко высказался о будущем форварда Матвея Мичкова в СКА.

«Про будущее Мичкова в СКА нужно у Романа Борисовича Ротенберга спрашивать. По своим игровым характеристикам и качествам Мичков подходит для такого клуба, как СКА. Но игрока нужно же использовать, чтобы не просиживал на скамейке большую часть матча.

Трудно сказать, почему Мичкова уже второй раз отдают в аренду в «Сочи». Мы не знаем всех нюансов. Может быть, Матвей себя в СКА на тренировках не должным образом проявлял, возможно, ему просто лучше быть пока в более слабых командах, при всем уважении к «Сочи».

В топ-командах тяжело находиться, это другой уровень ответственности, требования гораздо выше. Во время игры в большом клубе еще же гораздо сильнее довлеет результат на спортсменов. Поэтому много факторов должно сложиться, чтобы хороший хоккеист заиграл на своем уровне и продолжил развиваться в сильной команде.

Мичкову точно еще есть куда стремиться и чего добиваться. Он молодой парень, у которого, однозначно, есть моменты, требующие поправок в его игре, работе на тренировках и отношении к делу.

Если после этого сезона в СКА так и не наладится у Матвея ситуация, то нужно будет искать другие варианты продолжения карьеры. Можно, конечно, и в третий раз в аренду в «Сочи» поехать, если Мичкову там доверяют, дают играть, то почему бы и нет. В его возрасте главное получать необходимое развитие и игровую практику.

Если его все устраивает в «Сочи», можно там и следующий сезон провести», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В ска хотят все и сразу,на перспективу Ротенберг не работает
+5
0
+5
любому, кто под руководством роттенберга, надо искать другое место для продолжения карьеры 🤣
+4
0
+4
Галочка есть, что это воспитанник питерской системы, прошедший все ее клубы, закалившийся ленинградской улицей, можно и отпускать
+2
0
+2
Зачем перетащили из Ярославля к себе в Питер -посулив Мичкову " золотые горы ", а в итоге поматросили и бросили парня !
+1
0
+1
А мог бы уже за Филадельфию играть
+2
-1
+1
зачем? у него есть игровое время и доверие тренера Сочи - пусть играет как играет, главное чтобы рот поменьше открывал на площадке, его задача результативные действия клюшкой👌🏽
0
0
0
Пора в НХЛ.....
+1
-1
0
Куда угодно, только не к нам этого свинорылого павлина
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий