Терещенко о Мичкове: «Если в СКА после этого сезона ситуация у Матвея так и не наладится, нужно будет искать другие варианты продолжения карьеры»

Алексей Терещенко высказался о будущем форварда Матвея Мичкова в СКА.

«Про будущее Мичкова в СКА нужно у Романа Борисовича Ротенберга спрашивать. По своим игровым характеристикам и качествам Мичков подходит для такого клуба, как СКА. Но игрока нужно же использовать, чтобы не просиживал на скамейке большую часть матча.

Трудно сказать, почему Мичкова уже второй раз отдают в аренду в «Сочи». Мы не знаем всех нюансов. Может быть, себя в на тренировках не должным образом проявлял, возможно, ему просто лучше быть пока в более слабых командах, при всем уважении к «Сочи».

В топ-командах тяжело находиться, это другой уровень ответственности, требования гораздо выше. Во время игры в большом клубе еще же гораздо сильнее довлеет результат на спортсменов. Поэтому много факторов должно сложиться, чтобы хороший хоккеист заиграл на своем уровне и продолжил развиваться в сильной команде.

Мичкову точно еще есть куда стремиться и чего добиваться. Он молодой парень, у которого, однозначно, есть моменты, требующие поправок в его игре, работе на тренировках и отношении к делу.

Если после этого сезона в СКА так и не наладится у Матвея ситуация, то нужно будет искать другие варианты продолжения карьеры. Можно, конечно, и в третий раз в аренду в «Сочи» поехать, если Мичкову там доверяют, дают играть, то почему бы и нет. В его возрасте главное получать необходимое развитие и игровую практику.

Если его все устраивает в « », можно там и следующий сезон провести», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.