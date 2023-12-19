Щитов о Кубке Первого канала: «Все эти турниры уже давно себя изжили! В НХЛ так не делают. Там есть лига, и они играют. Так же должно быть и в КХЛ»

Никита Щитов высказался о том, нужно ли проводить Кубок Первого канала.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала-2023. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

«Нужен ли Кубок Первого канала? Если только как дань памяти турниру «Известий», то, что традиционно проводится. Но эти все турниры, в том числе и , – они уже давно себя изжили!

Вы посмотрите, в так не делают. Там есть лига, и они играют там. Так же должно быть и в КХЛ. Есть турнир, и он должен идти без остановки. Может быть, на следующий год сделают турнир до мая. И болельщикам в каждом городе будет интересно смотреть за своими командами, посещать матчи. Так гораздо интереснее.

А такая пауза длинная, почти на две недели, нужна, только чтобы игроки передохнули. Слишком большой пробел в чемпионате», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.