Илья Карпухин: «Выступать в сборной России всегда престижно и почетно. Я хочу побеждать вместе со своей страной»

Илья Карпухин поделился впечатлениями от игры за «Россию 25».

– Что для вас значил вызов в сборную на Кубок Первого канала?

– Выступать в сборной России всегда престижно и почетно. Я испытываю гордость и хочу побеждать вместе со своей страной.

– Что-то новое во время работы в сборной узнали? В плане тренировочного процесса, тактики.

– В мае я уже ездил в сборную и примерно понимал, чего ожидать. Многих ребят знал, так что этот вызов дался мне легче в плане быта. Я знал, куда еду.

Из нового узнал какие-то детали, здесь работа построена немного по-другому. Не могу сказать, что по сравнению с клубом работа кардинально отличается. Плюс-минус все то же самое.

– Какие впечатления от работы с и его тренерским штабом?

– В сборной России квалифицированный тренерский штаб. К каждому можно обратиться, все подскажут. Можно что-то спросить и у ребят, которые дольше играют в сборной. Все друг другу идут навстречу, – сказал защитник « » и «России 25»