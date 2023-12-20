Домашняя серия «Северстали» впереди. Приходите поддержать команду!

Команда Андрея Козырева проведет домашнюю серию из четырех игр после гостевой встречи с «Локомотивом» (0:1).

«‎Северсталь»‎ сыграет 21 декабря, в 19:00, с «Торпедо». 24 декабря, в 17:00, состоится матч против «Адмирала». 26 декабря, в 19:00, пройдет встреча против «Трактора». А 28 декабря, в 19:00, домашняя серия завершится матчем с «Куньлунь». Все четыре встречи пройдут в «Ледовом дворце».

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.‎