Плющев о «России 25»: «Если предельный возраст 25, почему участвуют игроки старше? Смысл какой? 15 человек из одной команды – далеко не лидера. Многие вещи непонятны»

Владимир Плющев высказался о составе сборной «России 25».

«Я не смотрю Кубок Первого канала, поэтому я вам сказать ничего не могу. Нужен ли этот турнир? Сам по себе турнир для сборной нужен. Но, я думаю, не в тех рамках, в которых он сейчас используется.

Для того чтобы было бы лучше или, по крайней мере, интереснее, можно было бы подключить молодежную сборную России вместо команды . Это первое.

Второе: надо было продумать, четко определиться с участниками турнира. Потому что, если за несколько дней команда, которую приглашали на турнир, снимается, – такие вещи надо было обсуждать заранее. Поэтому и трибуны пустые, и ситуация сама по себе немножечко непонятная.

Если определяют предельный возраст в сборной как 25, тогда почему там участвуют игроки старше? И смысл какой тогда? Непонятно. Многие вещи совершенно непонятны.

15 человек из одной команды – далеко не лидера. Тоже непонятно. Для чего турнир вообще делается? Если смотрины молодых и перспективных, так вы и берите молодых и перспективных. А при чем тут старшие ребята? Некоторые по той же причине и отказались. Посчитали: «Что я буду играть? Для того чтобы мне во дворе сказали, что я там с пацанами буду продолжать играть?»

Мне кажется, здесь сделаны далеко не продуманные вещи. Для сборной нужен турнир, но, еще раз, можно было подключить совершенно других участников и продумать возраст и другие вещи. Или, по крайней мере, не декларировать, что у нас там приблизительно общий возраст, это молодая сборная, перспективная, на будущие Олимпийские игры. Мне непонятны эти вещи», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.