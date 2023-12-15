Плющев о «России 25»: «Если предельный возраст 25, почему участвуют игроки старше? Смысл какой? 15 человек из одной команды – далеко не лидера. Многие вещи непонятны»

Теги СКА Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев Кубок Первого канала КХЛ ВХЛ Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Владимир Плющев высказался о составе сборной «России 25».

«Я не смотрю Кубок Первого канала, поэтому я вам сказать ничего не могу. Нужен ли этот турнир? Сам по себе турнир для сборной нужен. Но, я думаю, не в тех рамках, в которых он сейчас используется.

Для того чтобы было бы лучше или, по крайней мере, интереснее, можно было бы подключить молодежную сборную России вместо команды ВХЛ. Это первое.

Второе: надо было продумать, четко определиться с участниками турнира. Потому что, если за несколько дней команда, которую приглашали на турнир, снимается, – такие вещи надо было обсуждать заранее. Поэтому и трибуны пустые, и ситуация сама по себе немножечко непонятная.

Если определяют предельный возраст в сборной как 25, тогда почему там участвуют игроки старше? И смысл какой тогда? Непонятно. Многие вещи совершенно непонятны.

15 человек из одной команды – далеко не лидера. Тоже непонятно. Для чего турнир вообще делается? Если смотрины молодых и перспективных, так вы и берите молодых и перспективных. А при чем тут старшие ребята? Некоторые по той же причине и отказались. Посчитали: «Что я буду играть? Для того чтобы мне во дворе сказали, что я там с пацанами буду продолжать играть?»

Мне кажется, здесь сделаны далеко не продуманные вещи. Для сборной нужен турнир, но, еще раз, можно было подключить совершенно других участников и продумать возраст и другие вещи. Или, по крайней мере, не декларировать, что у нас там приблизительно общий возраст, это молодая сборная, перспективная, на будущие Олимпийские игры. Мне непонятны эти вещи», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

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9 комментариев
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Плющев поразительно адекватный комментарий дал, удивительно
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Наконец-то Ротенберга начали немного подплющивать. А то зарвался этот ряженый тренер.
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видать перевод не пришёл от номера 900
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Согласен полностью
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Да все понимают что это клоунада.
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завтра будет обменян в Витязь
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Ответ Вячеслав Лобачев
видать перевод не пришёл от номера 900
у газпромбанка вроде другой )))
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Плющ всё проспал что ли? Уже сто раз объясняли, что 25 - это средний возраст участников.
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