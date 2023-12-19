Подъяпольский про «Слово пацана»: «Детям его не надо показывать – это дичь. Были такие времена, это в прошлом. Я с криминального района. Многие ребята с моего двора сидят, наверное»

Владислав Подъяпольский высказал мнение о сериале «Слово пацана».

– Сейчас во всю бурлит сериал «Слово пацана», а ты играл в Казани. Следишь за ним?

– Все смотрели, все говорят о нем. Я посмотрел 6 серий, было интересно. Детям его не надо показывать – это дичь. Им это не надо смотреть.

Это было в прошлом. Были такие тяжелые времена. Сейчас уже все поменялось.

– В твоем родном Новокузнецке как было в те времена? В твоем детстве было это?

– Так же все было. Все эти моменты смотришь, все равно вспоминаешь.

– По себе знаю, что спортсмена всегда уважали.

– Да. Я с заводского района, криминального даже больше. Многие ребята с моего двора, наверное, может, сидят уже, не знаю.

Надо выбирать правильный путь. И от родителей многое зависит.

– У тебя были какие-то соблазны в детстве? Или только хоккей?

– Нет, хоккей много времени забирал в любом случае. Все время находился в центре. У меня хоккей и учеба, я приезжал уставшим. Редко когда мог пойти вечером погулять, но бывало. На улице были все, но если у тебя нет головы на плечах, то, конечно, и ты мог куда-то попасть, – сказал вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский.