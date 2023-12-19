Подъяпольский про «Слово пацана»: «Детям его не надо показывать – это дичь. Были такие времена, это в прошлом. Я с криминального района. Многие ребята с моего двора сидят, наверное»

Теги Лада КХЛ Владислав Подъяпольский кино Хоккей

Владислав Подъяпольский высказал мнение о сериале «Слово пацана».

– Сейчас во всю бурлит сериал «Слово пацана», а ты играл в Казани. Следишь за ним?

– Все смотрели, все говорят о нем. Я посмотрел 6 серий, было интересно. Детям его не надо показывать – это дичь. Им это не надо смотреть.

Это было в прошлом. Были такие тяжелые времена. Сейчас уже все поменялось.

– В твоем родном Новокузнецке как было в те времена? В твоем детстве было это?

– Так же все было. Все эти моменты смотришь, все равно вспоминаешь.

– По себе знаю, что спортсмена всегда уважали.

– Да. Я с заводского района, криминального даже больше. Многие ребята с моего двора, наверное, может, сидят уже, не знаю. 

Надо выбирать правильный путь. И от родителей многое зависит.

– У тебя были какие-то соблазны в детстве? Или только хоккей?

– Нет, хоккей много времени забирал в любом случае. Все время находился в центре. У меня хоккей и учеба, я приезжал уставшим. Редко когда мог пойти вечером погулять, но бывало. На улице были все, но если у тебя нет головы на плечах, то, конечно, и ты мог куда-то попасть, – сказал вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский.

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13 комментариев
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Ответ Bashibuzuck
Это история нашей страны, и дети должны её знать
Должны, когда вырастут. Там не зря возрастной ценз 18+.
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Слово пацана,честно говоря фигня.Первую серию глянул и шняга.Может в Казани и так было.Но у нас в Сибири было ровно.Кому-то наверное захотелось того ,что не увидел подростковом возрасте.Только забыли сколько из подобных пацанов,оказалось на кладбище и в зоне.
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Увижу на районе -обниму! https://www.youtube.com/watch?v=EfbCc4XtjRI
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Если бы смысл произведения был а том, что криминал это зло и путь в никуда, это имело бы смысл показывать, но к сожалению: "Слово пацана" это вам не "Убойная сила" или первые сезоны "Улицы разбитых фонарей".
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Ответ riverman1980
Фильм романтизация гопничества как есть. Причем в его худшем варианте, когда "понятия" важнее даже родни.
А что там романтизирующего? Вот буквально, есть ли там хоть один персонаж, с которым случилось хоть что-то хорошее?
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