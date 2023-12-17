Подъяпольский об обмене из СКА: «Не знаю, почему так случилось. Я делал все, что мог. Это теперь не мой клуб»

Владислав Подъяпольский высказался об уходе из СКА.

В августе армейцы обменяли вратаря в «Ладу».

— У вас есть понимание, почему год назад СКА усиленно бился за то, чтобы подписать вас, когда вы хорошо играли за «Северсталь», а три месяца назад избавился при первых же проблемах?

— Не ко мне вопрос. Не знаю, почему так случилось. Я делал все, что мог. Поэтому даже не хочу отвечать.

— В СКА постоянная вратарская чехарда. Вы не первый, кто там задержался ненадолго и кто попадал под их широкую ротацию. Психологически это давит?

— Это к ним вопрос, а не ко мне. Для меня это уже вообще без разницы — это теперь не мой клуб. Я сейчас в своей команде, в «Ладе». И концентрируюсь на ней.

— Ждете, что после успешного сезона назад позовет СКА или пригласит к себе какой-нибудь другой богатый клуб?

— Насчет СКА не жду. А по другим клубам... Я концентрируюсь сейчас только на «Ладе». А дальше будем смотреть, когда контракт закончится. Разговоры о других клубах только потом можно будет проводить — сейчас вообще не до этого, – сказал вратарь «Лады».