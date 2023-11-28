«Оттава» и «Флорида» набрали 167 минут штрафа за матч. Куликов и еще 9 игроков получили 10-минутные дисциплинарные штрафы после массовой потасовки

Теги драки Оттава Флорида НХЛ Дмитрий Куликов Оливер Экман-Ларссон Трэвис Хэмоник Мэттью Ткачак Рорк Шартье Эрик Бреннстрем Дрейк Батерсон Джона Гаджович Брэди Ткачак Райан Ломберг Кевин Стенлунд Джейк Сэндерсон Хоккей

«Оттава» и «Флорида» набрали 167 минут штрафа в матче НХЛ.

«Пантерс» победили «Сенаторс» со счетом 5:0.

По ходу матча произошло несколько потасовок. В третьем периоде на отметке 10:18 Мэттью Ткачак подрался с Джейком Сэндерсоном.

На отметке 12:38 произошла массовая потасовка. В результате все 10 полевых игроков на льду получили 10-минутные дисциплинарные штрафы.

Удаления получили Брэди Ткачак, Трэвис Хэмоник, Эрик Бреннстрем, Рорк Шартье, Дрейк Батерсон, Дмитрий Куликов, Райан Ломберг, Оливер Экман-Ларссон, Кевин Стенлунд и Джона Гаджович.

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21 комментарий

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Пинающий Достоинства
Ткачак альфач конечно, даже шлем снял, мол иди сюда малыш…
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BigHead
Ответ Пинающий Достоинства
Ткачак альфач конечно, даже шлем снял, мол иди сюда малыш…
Тут к Сандерсону вопросы конечно. Понятно, что он игровик, но раз с такой готовностью скидываешь перчатки и соперник акцентировано снимает шлем, то не снять самому как-то не по мужски.
+14
-3
+11
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Mac Miller
Это не бабушку братьев показывали?
+7
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+7
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BigHead
Ответ Пинающий Достоинства
Инстинкт самосохранения, и да, он не альфач, там рефлексы в обратную работают …
Физическая боль временна, а вот позор вечен. Ладно, у пацана первая драка в лиге - спишем на волнение)
+9
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+6
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Я лопнул от смеха
Давайте про перри уже новость))
+6
-1
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Леонид Гордеев
Ответ Я лопнул от смеха
Давайте про перри уже новость))
никак не могут заголовок придумать
+5
-1
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srdn
Ответ Mac Miller
Это не бабушку братьев показывали?
Если верить комментаторам, то - да.
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Антон Якимцев
Флорида вообще в последнее время как разбойники играют, вечные стычки, как Фили давным давно)
+3
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e1ther - e1ther
Ткачуки придите, суету наведите
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Б81
Ткачуки, как последние последователи олдскула)
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Project2000
жаль что проиграли. побоище... как в былые времена))
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curdboy
В драке Ткачака старшего больше всех заслужил по лицу Миккола: двое скинули перчатки и проготовились подраться, ты куда лезешь со своей клюшкой?
А в замесе с младшим Ткачаком рефери конечно нормально так пыл остудил, отправив всех отдыхать)))
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Montenegro Serbian
Ответ BigHead
Тут к Сандерсону вопросы конечно. Понятно, что он игровик, но раз с такой готовностью скидываешь перчатки и соперник акцентировано снимает шлем, то не снять самому как-то не по мужски.
Я вообще этой драки не понял. Как-то оба нелепо поступили: один не скинул шлем, второй скинул всё и зачем-то капу, которая как раз и нужна чтобы сохранить зубы минимум от прилёта шайбы, ну и не позволит выбить их в драке.
Странные чуваки.
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kazbek.sultanbek
Ответ BigHead
Тут к Сандерсону вопросы конечно. Понятно, что он игровик, но раз с такой готовностью скидываешь перчатки и соперник акцентировано снимает шлем, то не снять самому как-то не по мужски.
Мне вообще показалось, что Сандерсон первый коснулся лямки шлема, предложив его снять, а по итогу не снял
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Я лопнул от смеха
Ответ Леонид Гордеев
никак не могут заголовок придумать
Да уж,дилемма))
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KirGre
Ответ Пинающий Достоинства
Ткачак альфач конечно, даже шлем снял, мол иди сюда малыш…
Самый эпатажный игрок в лиге , с отрывом !!! Причём ещё со времён Калгари и исключительно на площадке, просто на Западе нет шоу в хоккее, то ли дело Восток !!!
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Б81
Ответ BigHead
Тут к Сандерсону вопросы конечно. Понятно, что он игровик, но раз с такой готовностью скидываешь перчатки и соперник акцентировано снимает шлем, то не снять самому как-то не по мужски.
Первым ударом он был снят)))
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Пинающий Достоинства
Ответ BigHead
Тут к Сандерсону вопросы конечно. Понятно, что он игровик, но раз с такой готовностью скидываешь перчатки и соперник акцентировано снимает шлем, то не снять самому как-то не по мужски.
Инстинкт самосохранения, и да, он не альфач, там рефлексы в обратную работают …
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот такой олдскул больше нравится, а не рафинад нынешний
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Кино Музыка
Надо же. Бабушка вначале переживала, а в конце оживилась даже.
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