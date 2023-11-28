«Оттава» и «Флорида» набрали 167 минут штрафа за матч. Куликов и еще 9 игроков получили 10-минутные дисциплинарные штрафы после массовой потасовки
«Оттава» и «Флорида» набрали 167 минут штрафа в матче НХЛ.
«Пантерс» победили «Сенаторс» со счетом 5:0.
По ходу матча произошло несколько потасовок. В третьем периоде на отметке 10:18 Мэттью Ткачак подрался с Джейком Сэндерсоном.
На отметке 12:38 произошла массовая потасовка. В результате все 10 полевых игроков на льду получили 10-минутные дисциплинарные штрафы.
Удаления получили Брэди Ткачак, Трэвис Хэмоник, Эрик Бреннстрем, Рорк Шартье, Дрейк Батерсон, Дмитрий Куликов, Райан Ломберг, Оливер Экман-Ларссон, Кевин Стенлунд и Джона Гаджович.
А в замесе с младшим Ткачаком рефери конечно нормально так пыл остудил, отправив всех отдыхать)))
Странные чуваки.