Пойтрас сыграет за Канаду на МЧМ-2024. Форвард «Бостона» набрал 13 очков в 27 матчах сезона НХЛ

«Бостон» разрешил Мэттью Пойтрасу сыграть на молодежном чемпионате мира.

«Брюинс» отпустили 19-летнего хоккеиста в состав молодежной сборной Канады на турнир.

Нападающий набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «плюс 4» в 27 матчах регулярного чемпионата и среднем игровом времени 14:02.

« » выбрал под общим 54-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2022.

МЧМ-2024 состоится с 26 декабря по 5 января в Швеции.