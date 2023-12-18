Пойтрас сыграет за Канаду на МЧМ-2024. Форвард «Бостона» набрал 13 очков в 27 матчах сезона НХЛ

Теги Бостон НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Мэттью Пойтрас Хоккей

«Бостон» разрешил Мэттью Пойтрасу сыграть на молодежном чемпионате мира.

«Брюинс» отпустили 19-летнего хоккеиста в состав молодежной сборной Канады на турнир.

Нападающий набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «плюс 4» в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ и среднем игровом времени 14:02.

«Бостон» выбрал Мэттью Пойтраса под общим 54-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2022.

МЧМ-2024 состоится с 26 декабря по 5 января в Швеции.

4 комментария
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Вот только Пойтрас его не зовет никто. По французски он Пуатрэ, англ. комментаторы зовут Патра
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Ответ Maxim Shumov
Лютая стата для 19-то летнего дефа
а он не деф, он центр
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Ответ серый серый волк
Вот только Пойтрас его не зовет никто. По французски он Пуатрэ, англ. комментаторы зовут Патра
Bruins fans are falling in love with Poitras before many of them have learned how to pronounce the Ajax, Ontario native’s name. It’s “POT-ra.” Unlike his game, the I and the S are silent.
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