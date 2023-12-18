Пойтрас сыграет за Канаду на МЧМ-2024. Форвард «Бостона» набрал 13 очков в 27 матчах сезона НХЛ
«Бостон» разрешил Мэттью Пойтрасу сыграть на молодежном чемпионате мира.
«Брюинс» отпустили 19-летнего хоккеиста в состав молодежной сборной Канады на турнир.
Нападающий набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «плюс 4» в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ и среднем игровом времени 14:02.
«Бостон» выбрал Мэттью Пойтраса под общим 54-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2022.
МЧМ-2024 состоится с 26 декабря по 5 января в Швеции.