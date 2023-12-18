Максим Рыбин: «Ржига – самый интересный тренер, у которого были разные упражнения, подход к хоккеистам. Всегда выслушает и поможет»

Теги СКА Спартак Максим Рыбин Милош Ржига КХЛ Хоккей

Максим Рыбин поделился воспоминаниями о работе с тренером Милошем Ржигой.

«Ржигу часто вспоминаю и только хорошим словом. Реально самый интересный тренер, у которого были всегда разные тренировки, упражнения, подход к хоккеистам.

Что я у него перенял и использую? Это психология. Поговорить, объяснить, донести какие-то нюансы. Даже когда у тебя что-то не получается, но ты веришь в свои силы. Это отличная черта у него была: всегда подойдет, выслушает и поможет. Я это на всю жизнь запомнил.

Помню, когда я был капитаном, придет, накричит на меня, а потом подойдет аккуратно и извинится. Он говорил, что он так команду заводил через лидера. А я сидел и ничего не понимал (смеется), вроде и игра получалась. Очень интересный метод воздействия на коллектив через капитана.

Старался не на слабое звено обращать внимание, а на сильное. Мы так игру с «Барысом» перевернули в свое время, по ходу матча проигрывали 0:3 в одну калитку, а в итоге победили 4:3», – сказал бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин.

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